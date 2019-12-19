Bulanık'ta mütevelli heyeti seçimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bulanık'ta mütevelli heyeti seçimi - Son Dakika

Bulanık'ta mütevelli heyeti seçimi

6 saat önce

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Başkanlığında 2020 yılı boyunca görev yapacak mütevelli heyet için üye seçimi yapıldı.

Bulanık'ta mütevelli heyeti seçimi, System.String[]

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Başkanlığında 2020 yılı boyunca görev yapacak mütevelli heyet için üye seçimi yapıldı.


Mütevelli heyetin muhtar üyelerinin seçimi, Bulanık Halk Kütüphanesi toplantı salonunda yapıldı. Divanın oluşumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gündeme geçildi. Vakıf Müdiresi Nazire Korkmaz başkanlığında yapılan 2020 yılı mütevelli heyet seçimini Kotanlı Köyü Muhtarı Hudeyda Çetin ve Zafer Mahallesi Muhtarı Celal Çelik kazandı. - MUŞ

Bulanık, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 04:24 Kaynak: İHA
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