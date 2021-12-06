Bülbül: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi uygulanmaya başladığı andan itibaren sonuç vermeye başlamıştır" - Son Dakika

Bülbül: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi uygulanmaya başladığı andan itibaren sonuç vermeye başlamıştır"
06.12.2021 16:12
MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül'ün konuşması Milletvekillerinden görüntüler TBMM - MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, TBMM Genel Kurulunda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi görüşmelerinde konuştu.
MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül'ün konuşması
Milletvekillerinden görüntüler TBMM - MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, TBMM Genel Kurulunda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi görüşmelerinde konuştu. (2)
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