Buldan\'da Koyunlar Doğurdu, Üreticiler Sevindi

Denizli'nin Buldan ilçesinde hamilelik dönemi sona eren koyunlar doğum yapmaya başladı. Soğuk havalarda gerçekleşen doğumların ardından, kuzuların görüntüleri üreticilerin yüzünü güldürdü.

Denizli'nin Buldan ilçesinin Bölmekaya Mahallesi'nde hamilelik dönemi sona eren koyunlar doğum yapmaya başladı. Doğumların ardından üreticilerin talepleri doğrultusunda kuzu ve koyunlara halk dilinde Çelerme aşılarını yaptıklarını belirten Veteriner Hekimi Özkan Beşenk, " Hayvanların sağlığı açısından bu aşıları düzenli şekilde yapmaktayız. Yaparsak kuzularımızı sağlıklı bir şekilde gelişir ve büyür. Buna dikkat etmeliyiz. Ne kadar düzenli aşı yaparsak sağlıklı kuzular ve sağlıklı anneler yetiştirir, elimize, kucağımıza alırız" dedi.

"Çelerme aşılarını koyun ve kuzularımıza yaptırdık"

Bölmekaya Mahallesinde koyun yetiştiriciliği yapan İsmail Akkaya'da, hayvanlarının her yıl olduğu gibi bu yılda düzenli olarak aşılarını yaptığını dile getirerek, "Çelerme aşılarını koyun ve kuzularımıza yaptırdık. Bu aşılarını düzenli yaparsak verimini düzenli alırız. Memleketimizde yaşadığımız kurt sorunu bulunuyor. Aşırı sayıda kurt olduğunda hayvanlarımızı otlatamıyoruz. Her yıl çok sayıda hayvanımızı kurtlar kapıyor. Yetkililerimizden bu sorunun çözülmesini istiyoruz" dedi. - DENİZLİ