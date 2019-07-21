Son Dakika Haberleri: Buldan ve Güney'de günde 50 ton atık geri kazandırılacak
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Buldan ve Güney'de günde 50 ton atık geri kazandırılacak

39 dakika önce

Denizli Büyükşehir Belediyesinin, Buldan'da inşasını sürdürdüğü katı atık aktarma istasyonu ile Buldan ve Güney ilçelerinden günlük 50 ton atığın çevre ve insan sağlığına olumsuz etkileri ortadan kaldırılıp ambalaj atıklarından da gelir sağlanacak.

Buldan ve Güney'de günde 50 ton atık geri kazandırılacak, System.String[]
Denizli Büyükşehir Belediyesinin, Buldan'da inşasını sürdürdüğü katı atık aktarma istasyonu ile Buldan ve Güney ilçelerinden günlük 50 ton atığın çevre ve insan sağlığına olumsuz etkileri ortadan kaldırılıp ambalaj atıklarından da gelir sağlanacak.

Acıpayam ve Serinhisar ilçelerinde vahşi depolamaya son veren Acıpayam Katı Atık Aktarma İstasyonu'nu tamamlayarak hizmete alan Denizli Büyükşehir Belediyesi, Buldan ve Güney ilçelerinde de vahşi depolamaya son verecek Buldan Katı Atık Aktarma İstasyonu'nun inşasına bir süre önce başladı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yapımı devam eden tesiste Buldan ve Güney ilçelerinden toplanan günlük 50 ton evsel katı atığın nakil işlemi gerçekleştirilecek. Yaklaşık 7 bin metrekare büyüklüğündeki alanda inşa edilen aktarma istasyonu ile 2 ilçeden toplanan evsel katı atıklar küçük araçlardan büyük araçlara aktarılarak Denizli Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Depolama Tesisi'ne taşınacak.

Atıklar ekonomiye geri kazandırılacak

Projenin hayata geçirilmesi ile söz konusu ilçelerden tesise karışık olarak getirilecek evsel katı atıklar ve evsel nitelikli endüstriyel atıklar Denizli Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Depolama Tesisi bünyesinde düzenli depolama suretiyle bertaraf edilecek. Burada atık piller geçici olarak depolanacak ve ambalaj atıkları ise ekonomiye geri kazandırılacak. Tesis ile katı atıkları vahşi depolayan Buldan ve Güney ilçelerinde oluşan insan ve çevre sağlığını tehdit eden riskler de ortadan kalkacak.

"Vahşi depolamanın olumsuz etkileri önlemeye çalışıyoruz"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, çevreye duyarlı belediyecilik anlayışına uygun çalışma yürütmeye devam ettiklerini söyledi. Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman çevre hassasiyetine çok önem verdiklerini kaydeden Başkan Zolan, gelecek nesillere yaşanabilir bir kent bırakmak adına çalışmalar sürdürüldüğünü belirterek, "Buldan ve Güney ilçelerimizde de vahşi depolamaya son veriyoruz. Vahşi depolamanın ekolojik çevreye olumsuz etkilerini en aza indirmeyi amaçlıyoruz. Yakın zamanda yapımı sona erecek" diye konuştu. - DENİZLİ
Denizli, Buldan, Güney, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 11:02 Kaynak: İHA
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