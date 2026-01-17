Bülent Arınç'tan Tom Barrack'ın Msb'deki Fotoğrafına Tepki: "İzahı Güç Bir Protokol Hatasıdır" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bülent Arınç'tan Tom Barrack'ın Msb'deki Fotoğrafına Tepki: "İzahı Güç Bir Protokol Hatasıdır"

17.01.2026 19:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı makamında kabul ettiği görüşmedeki oturma düzenine tepki göstererek, "İzahı güç bir protokol hatasıdır" dedi.

(ANKARA)- Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı makamında kabul ettiği görüşmedeki oturma düzenine tepki göstererek, "İzahı güç bir protokol hatasıdır" dedi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i makamında ziyareti sırasındaki oturma düzeni kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor. Eski TBMM Başkanı, AK Partili Bülent Arınç'ta konuya ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu. Arınç, şu ifadeleri kullandı:

"Son günlerde Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarımız ile ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın yer aldığı toplantıya ilişkin servis edilen fotoğrafları dikkatle takip ediyorum. Görüntüde büyükelçinin adeta toplantının başkanı konumunda yer alması kamu vicdanında rahatsızlık oluşturmuştur.

Devlet hayatında protokol ve temsil, yalnızca şekil değil, aynı zamanda egemenliğin ve saygınlığın da göstergesidir. Bu tür görüntüler ilk defa yaşanmıyor. 2012 yılında Afyon'da 25 askerimizin şehit olduğu büyük patlamanın hemen ardından, dönemin valisinin Genelkurmay Başkanı'na makamında hediye takdim ettiği fotoğraf kamuoyunda nasıl tepkiyle karşılandıysa; geçmişte İsrail'de büyükelçimizin bilinçli şekilde aşağı koltukta oturtulması da diplomatik bir saygısızlık olarak tarihe geçmiştir.

"Devlet ciddiyetiyle bağdaşmaz"

Bugün ortaya çıkan tablo da benzer şekilde izahı güç bir protokol hatasıdır. Sayın Barrack, Başkan Trump tarafından özel görevlerle görevlendirilmiş olabilir; ancak nihayetinde ABD'nin Ankara Büyükelçisidir ve statü olarak diğer ülkelerin büyükelçilerinden farklı değildir. Bir büyükelçinin, Milli Savunma Bakanı ve kuvvet komutanlarıyla yapılan bir toplantıda amir veya başkan pozisyonunda görünmesi devlet ciddiyetiyle bağdaşmaz.

"Bu tür toplantılara Milli Savunma Bakanı başkanlık etmeli"

Eğer böyle bir uygulama teamül haline getirildiyse derhal gözden geçirilmelidir. Bu tür toplantılara Milli Savunma Bakanı başkanlık etmeli, temsil makamı açık ve tartışmasız şekilde devletimizin en üst askeri ve siyasi yetkililerinde olmalıdır. Eşit düzeyli bir görüşme söz konusuysa da oturma düzeni buna göre belirlenmelidir. Devletimizin itibarı, protokoldeki küçük gibi görünen ayrıntılarda gizlidir. Hassasiyet gösterilmesi gerektiğine inanıyorum."

Kaynak: ANKA

Milli Savunma Bakanı, Donald Trump, Bülent Arınç, Dış Politika, Yaşar Güler, Diplomasi, Suriye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bülent Arınç'tan Tom Barrack'ın Msb'deki Fotoğrafına Tepki: 'İzahı Güç Bir Protokol Hatasıdır' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da harita yeniden çizilecek O bölgede dev bir kent kuruluyor İstanbul'da harita yeniden çizilecek! O bölgede dev bir kent kuruluyor
İran’da artan yaşam pahalılığıyla mücadeleye yönelik “Kalabarg“ uygulaması İran'da artan yaşam pahalılığıyla mücadeleye yönelik "Kalabarg" uygulaması
Belediye Başkanına makamında saldırı girişimi Kimliği dikkat çekti Belediye Başkanına makamında saldırı girişimi! Kimliği dikkat çekti
Çamlıhemşin Belediye Başkanı Altun: Bir ülkenin enerjisi aynı zamanda güvenliğidir Çamlıhemşin Belediye Başkanı Altun: Bir ülkenin enerjisi aynı zamanda güvenliğidir
Grönland krizi büyüyor: Trump bu kez tüm dünyayı hedef aldı Grönland krizi büyüyor: Trump bu kez tüm dünyayı hedef aldı
Uluslararası Ayder Forumu Genel Koordinatörü Arif Ekşi: Ayder uluslararası kongre merkezi olma yolunda Uluslararası Ayder Forumu Genel Koordinatörü Arif Ekşi: Ayder uluslararası kongre merkezi olma yolunda

19:33
Trump, Grönland planını desteklemeyen 8 Avrupa ülkesine yüzde 10 gümrük vergisi getirdi
Trump, Grönland planını desteklemeyen 8 Avrupa ülkesine yüzde 10 gümrük vergisi getirdi
18:54
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
18:12
Altında bugüne dek duyulmamış tahmin Yaz aylarında bu rakama ulaşacak
Altında bugüne dek duyulmamış tahmin! Yaz aylarında bu rakama ulaşacak
17:47
Hamaney ilk kez kabul etti: Protestolarda binlerce kişi hayatını kaybetti
Hamaney ilk kez kabul etti: Protestolarda binlerce kişi hayatını kaybetti
17:30
Kar yağışının sürdüğü İstanbul’a yeni uyarı Bu kez çok fena geliyor
Kar yağışının sürdüğü İstanbul'a yeni uyarı! Bu kez çok fena geliyor
17:05
Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma Dairesi personeli tutuklandı
Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma Dairesi personeli tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2026 20:09:12. #7.11#
SON DAKİKA: Bülent Arınç'tan Tom Barrack'ın Msb'deki Fotoğrafına Tepki: "İzahı Güç Bir Protokol Hatasıdır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.