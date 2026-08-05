Bülent Ersoy'u görüntüledi, kullandığı sözler tepki çekti - Son Dakika
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Bülent Ersoy'u görüntüledi, kullandığı sözler tepki çekti

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Türk sanat müziğinin usta ismi Bülent Ersoy, Alaçatı'da sahne alacağı mekâna giderken bir vatandaş tarafından görüntülendi. Kayıt sırasında kullanılan "Bülent Ersoy'a bak, canavara benziyor" ifadeleri sosyal medyada tepki çekerken, görüntüler kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

Türk sanat müziğinin usta sanatçısı Bülent Ersoy, İzmir'in gözde tatil merkezlerinden Alaçatı'da sahne alacağı mekâna giderken cep telefonu kamerasına yansıdı.

İzlediğim videoda Ersoy'un kalabalık arasında güvenlik eşliğinde ilerlediği, çevredeki vatandaşların ise sanatçıyı cep telefonlarıyla görüntülediği görülüyor.

KULLANDIĞI SÖZLER TEPKİ ÇEKTİ

Görüntü kaydı sırasında bir kişinin, "Bülent Ersoy'a bak, canavara benziyor." ifadelerini kullandığı duyuldu.

Söz konusu görüntüler kısa sürede farklı platformlarda paylaşılırken, birçok kullanıcı bu ifadeleri saygısız ve kırıcı bularak tepki gösterdi.

SAHNEYE ÇIKMAK İÇİN MEKÂNA GİDİYORDU

Videoda Bülent Ersoy'un sahne alacağı mekâna doğru ilerlediği, çevrede yoğun ilginin bulunduğu görülüyor. Olayla ilgili Ersoy cephesinden herhangi bir açıklama yapılmadı.

Bülent Ersoy, Alaçatı, Magazin, Sözler, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Bülent Ersoy Bülent Ersoy'u görüntüledi, kullandığı sözler tepki çekti - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • 131220 131220:
    Doğru söylemiş ne var bunda 4 0 Yanıtla
  • Ramazan Güler Ramazan Güler:
    :) bence doğru söylemiş 1 0 Yanıtla
  • Serkan Polat Serkan Polat:
    lutfen kabuklu yemis atmayin 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Bülent Ersoy'u görüntüledi, kullandığı sözler tepki çekti - Son Dakika
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