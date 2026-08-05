Bülent Ersoy'u görüntüledi, kullandığı sözler tepki çekti

Türk sanat müziğinin usta sanatçısı Bülent Ersoy, İzmir'in gözde tatil merkezlerinden Alaçatı'da sahne alacağı mekâna giderken cep telefonu kamerasına yansıdı.

İzlediğim videoda Ersoy'un kalabalık arasında güvenlik eşliğinde ilerlediği, çevredeki vatandaşların ise sanatçıyı cep telefonlarıyla görüntülediği görülüyor.

KULLANDIĞI SÖZLER TEPKİ ÇEKTİ

Görüntü kaydı sırasında bir kişinin, "Bülent Ersoy'a bak, canavara benziyor." ifadelerini kullandığı duyuldu.

Söz konusu görüntüler kısa sürede farklı platformlarda paylaşılırken, birçok kullanıcı bu ifadeleri saygısız ve kırıcı bularak tepki gösterdi.

SAHNEYE ÇIKMAK İÇİN MEKÂNA GİDİYORDU

Videoda Bülent Ersoy'un sahne alacağı mekâna doğru ilerlediği, çevrede yoğun ilginin bulunduğu görülüyor. Olayla ilgili Ersoy cephesinden herhangi bir açıklama yapılmadı.