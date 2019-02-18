Bülent Korkmaz'dan Maçın Hakemine Tepki

- Bülent Korkmaz'dan maçın hakemine tepki Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz: "En tuhafı da Arda'nın kendisinden çıkmasına rağmen, kendisinin 'benden çıktı' demesine rağmen kararı değiştirmemesi" "Kredimiz çok vardı, şimdi krediden yiyoruz"ANTALYA - Antalyaspor Teknik Direktörü...

- Bülent Korkmaz'dan maçın hakemine tepki

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz:

"En tuhafı da Arda'nın kendisinden çıkmasına rağmen, kendisinin 'benden çıktı' demesine rağmen kararı değiştirmemesi"

"Kredimiz çok vardı, şimdi krediden yiyoruz"



ANTALYA - Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Medipol Başakşehir maçının hakemi Mete Kalkavan'ı eleştirdi. Korkmaz, "En tuhafı da Arda'nın kendisinden çıkmasına rağmen, kendisinin 'benden çıktı' demesine rağmen kararı değiştirmemesi" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Antalyaspor, lider Başakşehir'e evinde 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, oyuncularının mücadelesinden dolayı tebrik ettiğini söyleyerek sözlerine başladı.

Şu ana kadar hiçbir hakem hakkında yorum yapmadığını ifade eden Korkmaz, maçın hakemi Mete Kalkavan'ı, "Mağlup olduğumuz maçta bile hakemleri gidip tebrik ettik ama maalesef bugün bazı şeylere inanamadım şaşırdım. Robinho'nun Nazım'a yaptığı, Emre'nin Fredy'e yaptığı dirsek pozisyonu, Doukara'nın pozisyonu ceza sahası içerisindeki, daha önceden de Galatasaray maçında VAR sisteminin hakemi Mete Kalkavan'dı. Buradaki Muslera'nın Maicon'a ceza sahasında yaptığı hareket, bunların hiç biri değerlendirilmedi. En tuhafı da Arda'nın kendisinden çıkmasına rağmen, kendisinin 'benden çıktı' demesine rağmen kararı değiştirmemesi. Artık ben bunu kamuoyuna bırakıyorum, başka da bir şey söylemek istemiyorum" sözleriyle eleştirdi.

"Krediden yiyoruz"

Alınan mağlubiyet sonrası üzgün olduklarını ifade eden Korkmaz, "Eleştirilecek kişi benim, oyuncularım değil. Ben bu baskılara, bu ortama alışık bir insanım. Bunu kaldırabilecek gücüm de, kuvvetim de, birikimim de var. Dolayısıyla kredimiz çok vardı, şimdi krediden yiyoruz. Önümüzdeki maçta fikstür avantajı bize dönüyor, bunu kullanmamız gerekiyor ve kullanacağız" dedi.

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