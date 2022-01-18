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Bulgaristan Başbakanı Petkov, Kuzey Makedonya'yı ziyaret etti - Son Dakika

Bulgaristan Başbakanı Petkov, Kuzey Makedonya'yı ziyaret etti

18.01.2022 23:53
Bulgaristan Başbakanı Petkov, Kuzey Makedonya'yı ziyaret etti

Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov ve beraberindeki heyet, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'ü ziyaret etti.

Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov ve beraberindeki heyet, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'ü ziyaret etti.

Petkov ve heyeti, Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovaçevski tarafından resmi törenle karşılandı.

Kuzey Makedonya Başbakanlık binasında gerçekleşen görüşme sonrası Kovaçevski ve Petkov, ortak basın toplantısı düzenledi.

Petkov, iki ülke hükümetlerinin, karşılıklı ilişkilerin zenginleştirilmesine olanak sağlayan unsurlara vurgu yaptığını belirtti.

Her hafta toplanacak çalışma gruplarının, çözüme kavuşması gereken spesifik meselelere odaklanacağını aktaran Petkov, "Bugünden itibaren birer çalışma grubu, net hedef ve sonuçlarla her hafta toplanacak." dedi.

Petkov, iki ülke arasında 2017'de imzalanan İyi Komşuluk Anlaşması'nın dil meselesi konusunda çok iyi bir tanıma sahip olduğunu dile getirdi.

"Anlaşma sağladık"

Kuzey Makedonya Başbakanı Kovaçevski de her iki ülkenin, yeni hükümetlere sahip olduğunu söyledi.

Bugünkü ziyaretin, ülkesinin bağımsızlığının Bulgaristan tarafından kabul edilmesinin 30. yılına denk geldiğine işaret eden Kovaçevski, Bulgaristan'ın ülkesinin bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olduğunu ve son derece karmaşık siyasi koşullarda dostane bir adım attığını ifade etti.

Kovaçevski, "Başbakan Petkov ile Bulgaristan'ın kısa isim olarak 'Kuzey Makedonya' ve uzun isim olarak 'Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin' kullanımını kabul ettiği yönünde anlaşma sağladık. Bulgaristan artık hiçbir uluslararası ve ikili süreçlerde kısa isminin kullanılmasını engellemeyecek ve bu yönde de Birleşmiş Milletleri bilgilendirmiştir." diye konuştu.

Ortak tarih konusundaki meseleler

Kuzey Makedonya ve Bulgaristan, 2017'de İyi Komşuluk Anlaşması imzalamasına rağmen iki ülkenin ortak tarihi konusundaki meseleler henüz çözüme kavuşmadı.

AB üye ülkeleri, Mart 2020'de Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'un üyelik müzakerelerinin başlatılması yönünde anlaşma sağlamıştı.

Eski Başbakan Boyko Borisov başkanlığındaki Bulgaristan hükümeti, Kuzey Makedonya hükümetinin sağlaması gerektiği koşullara dair AB'ye bir belge sunmuştu. Ardından Kasım 2020'de Bulgaristan, Kuzey Makedonya'nın AB üyelik müzakerelerini veto etmişti.

Bulgaristan Başbakanı Petkov, Kuzey Makedonya'yı ziyaret etti
Bulgaristan Başbakanı Petkov, Kuzey Makedonya'yı ziyaret etti
Bulgaristan Başbakanı Petkov, Kuzey Makedonya'yı ziyaret etti
Bulgaristan Başbakanı Petkov, Kuzey Makedonya'yı ziyaret etti

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Togo Cumhuriyeti, Bulgaristan, Makedonya, Üsküp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bulgaristan Başbakanı Petkov, Kuzey Makedonya'yı ziyaret etti - Son Dakika


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