Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev İstifa Etti

(ANKARA) - Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, görevinden istifa etme kararı aldığını açıkladı.

Radev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Önümüzde vatanımızın geleceği için bir mücadele var ve ben bu mücadeleyi sizlerle birlikte, onurlu, ilham dolu ve taviz vermeyen sizlerle birlikte yürüteceğimize inanıyorum. Yarın Bulgaristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı görevinden istifamı sunacağım." ifadesini kullandı.