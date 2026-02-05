Bulgaristan'da Büyük Yasaklı Sigara Fabrikası İmha Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bulgaristan'da Büyük Yasaklı Sigara Fabrikası İmha Edildi

05.02.2026 14:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sofya yakınındaki fabrikada 10 milyondan fazla sigara ve 13,8 ton tütün ele geçirildi.

SOFYA, 5 Şubat (Xinhua) -- Bulgaristan'da bugüne kadar ortaya çıkarılan en büyük yasadışı sigara fabrikası, İngiliz yetkililerle işbirliği içinde imha edildi.

Savcılıktan çarşamba günü yapılan basın açıklamasında başkent Sofya'nın yaklaşık 37 kilometre batısındaki Batanovtsi kasabası yakınlarında bulunan fabrikada çok sayıda sigara ve yaklaşık 13,8 ton tütün ele geçirildiği belirtildi. Ayrıca fabrikada üretilen 10 milyondan fazla sigara yüklü bir kamyona da el konulduğu ifade edildi.

Ele geçirilen yasadışı sigara ve tütün için ödenmesi gereken tüketim vergisi 2,8 milyon euroyu (3,3 milyon ABD doları) geçiyor.

Fabrikanın, üretime başlamasından itibaren üç hafta geçmeden tespit edildiği ve sigaraların öncelikle yurtdışına ihraç edilmek üzere üretildiği kaydedildi.

Tütün işleme, sigara üretme ve paketleme makineleri bulunan ve tam entegre bir üretim döngüsüne sahip olan fabrikada bir depo, yaklaşık 20 kişi kapasiteli yatakhane ve bir mutfak da bulunuyor. Fabrika çalışanlarının yabancı uyruklu olduğu bildirildi.

Fabrikanın yasadışı faaliyetleriyle bağlantılı birçok kişi tespit edilirken, olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Xinhua

Bulgaristan, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Sofya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bulgaristan'da Büyük Yasaklı Sigara Fabrikası İmha Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Almanya’da vahşet Yunan yolcu, Türk kondüktörü öldürdü Almanya'da vahşet! Yunan yolcu, Türk kondüktörü öldürdü
Hamile eşini iki dizinin altından vurdu Ormanda yakalandı Hamile eşini iki dizinin altından vurdu! Ormanda yakalandı
Anadolu’nun en büyük şirketi resmen satıldı İşte yeni sahibi Anadolu'nun en büyük şirketi resmen satıldı! İşte yeni sahibi
Genetik deneylerden, cinayet iddialarına Epstein belgelerinde yeni detaylar Genetik deneylerden, cinayet iddialarına Epstein belgelerinde yeni detaylar
MHP’li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık MHP'li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık
Babalarının telefonlarına el koyduğu üç kız kardeş ölüme atladı Babalarının telefonlarına el koyduğu üç kız kardeş ölüme atladı

13:31
Karim Benzema Suudi Arabistan’ı karıştırdı: Sen kimsin
Karim Benzema Suudi Arabistan'ı karıştırdı: Sen kimsin?
13:28
Galatasaray çuvalla paraya sattığı yıldızı bonservissiz geri alıyor
Galatasaray çuvalla paraya sattığı yıldızı bonservissiz geri alıyor
13:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suudi Arabistan ile ’’KAAN’’ ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suudi Arabistan ile ''KAAN'' ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir
12:57
Nafaka sistemi baştan aşağı değişiyor: İşte yeni düzenlemenin detayları
Nafaka sistemi baştan aşağı değişiyor: İşte yeni düzenlemenin detayları
12:31
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel’e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel'e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı
12:30
MSB’den, Yunanistan’ın küstah talebine net cevap: Kabul edilemez
MSB'den, Yunanistan'ın küstah talebine net cevap: Kabul edilemez
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 14:20:56. #.0.5#
SON DAKİKA: Bulgaristan'da Büyük Yasaklı Sigara Fabrikası İmha Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.