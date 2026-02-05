Bulgaristan'da Büyük Yasaklı Sigara Fabrikası İmha Edildi

SOFYA, 5 Şubat (Xinhua) -- Bulgaristan'da bugüne kadar ortaya çıkarılan en büyük yasadışı sigara fabrikası, İngiliz yetkililerle işbirliği içinde imha edildi.

Savcılıktan çarşamba günü yapılan basın açıklamasında başkent Sofya'nın yaklaşık 37 kilometre batısındaki Batanovtsi kasabası yakınlarında bulunan fabrikada çok sayıda sigara ve yaklaşık 13,8 ton tütün ele geçirildiği belirtildi. Ayrıca fabrikada üretilen 10 milyondan fazla sigara yüklü bir kamyona da el konulduğu ifade edildi.

Ele geçirilen yasadışı sigara ve tütün için ödenmesi gereken tüketim vergisi 2,8 milyon euroyu (3,3 milyon ABD doları) geçiyor.

Fabrikanın, üretime başlamasından itibaren üç hafta geçmeden tespit edildiği ve sigaraların öncelikle yurtdışına ihraç edilmek üzere üretildiği kaydedildi.

Tütün işleme, sigara üretme ve paketleme makineleri bulunan ve tam entegre bir üretim döngüsüne sahip olan fabrikada bir depo, yaklaşık 20 kişi kapasiteli yatakhane ve bir mutfak da bulunuyor. Fabrika çalışanlarının yabancı uyruklu olduğu bildirildi.

Fabrikanın yasadışı faaliyetleriyle bağlantılı birçok kişi tespit edilirken, olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.