Bulgaristan'da Rüşvet Cezası Onandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Bulgaristan'da Rüşvet Cezası Onandı

Bulgaristan\'da Rüşvet Cezası Onandı
30.01.2026 10:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bulgaristan'da 5 kamu görevlisi, Türk tır şoförlerinden rüşvet talep etmekten mahkum edildi.

Bulgaristan Yüksek Temyiz Mahkemesi, tır sürücülerinden 2015 yılının yaz ve sonbahar aylarında Maritsa Karayolu'nda görev yaptıkları sırada Türk ağır vasıta şoförlerinden defalarca rüşvet talep eden 5 kamu görevlisi memurun cezası onayladı.

Bulgaristan Yüksek Temyiz Mahkemesi, Haskovo Bölge Otomobil İdaresi'nde görev yapan 5 kamu görevlisinin rüşvet almak suçundan mahküm edilmesine ilişkin kararı onadı. Böylece Haskovo Bölge Mahkemesi tarafından verilen ve Plovdiv İstinaf Mahkemesi tarafından da hukuka uygun bulunan hüküm kesinleşmiş oldu. İsimleri açıklanmayan görevlilerin 5 yıl görevden uzaklaştırılmasına ve 3 bin euro para cezası ödemesine karar verildi.

Rüşvet Maritsa Karayolu'nda alındı

Mahkeme kayıtlarına göre sanıklar, 2015 yılının yaz ve sonbahar aylarında Maritsa Karayolu'nda görev yaptıkları sırada Türk ağır vasıta şoförlerinden defalarca rüşvet talep etti ve aldı. Rüşvetlerin yol kontrolleri sırasında sistematik şekilde alındığı belirlendi.

"Çorba parası" 10 ile 50 euro arasında

Rüşvet miktarlarının 10 ile 50 euro arasında değiştiği, bu paraların kamu görevlileri tarafından "çorba parası" adı altında talep edildiği tespit edildi. Ödemelerin, kamyonların hız takograf plakalarının kontrol edilmemesi ve sürücü belgelerinin incelenmemesi karşılığında alındığı kaydedildi.

Mahkemeden "orantılı ceza" vurgusu

Yüksek Temyiz Mahkemesi kararında, olayların üzerinden uzun süre geçmiş olması ve sanıkların daha önce sabıkalarının bulunmaması dikkate alınarak verilen cezaların orantılı ve adil olduğu vurgulandı. Davanın yalnızca sanıkların temyizi üzerine görülmesi nedeniyle cezalarda artırıma gidilmesinin hukuken mümkün olmadığı belirtildi. - SOFYA

Kaynak: İHA

Bulgaristan, 3. Sayfa, Mahkum, Mahkum, Kamu, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bulgaristan'da Rüşvet Cezası Onandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Narin cinayetinde peş peşe tahliyeler geldi, o davada tutuklu kalmadı Narin cinayetinde peş peşe tahliyeler geldi, o davada tutuklu kalmadı
Bakan Fidan, ABD Büyükelçisi Barrack’ı kabul etti Bakan Fidan, ABD Büyükelçisi Barrack'ı kabul etti
Elektrik ve doğal gaza zam olacak mı Bakan Bayraktar yanıtladı Elektrik ve doğal gaza zam olacak mı? Bakan Bayraktar yanıtladı
Araç sahipleri dikkat MTV ödemesi için son 5 gün Araç sahipleri dikkat! MTV ödemesi için son 5 gün
Aziz İhsan Aktaş davasında 3. gün Belediye başkanı savunma yaptı, annesi ağladı Aziz İhsan Aktaş davasında 3. gün! Belediye başkanı savunma yaptı, annesi ağladı
Otomotiv devi, yangın riski nedeniyle 40 binden fazla aracını geri çağırdı Otomotiv devi, yangın riski nedeniyle 40 binden fazla aracını geri çağırdı

10:16
Boğaz’daki tarihi yalı icradan satılık İşte istenen rakam
Boğaz'daki tarihi yalı icradan satılık! İşte istenen rakam
10:05
Pep Guardiola’nın Filistin için söylediklerine beğeni yağıyor
Pep Guardiola'nın Filistin için söylediklerine beğeni yağıyor
09:54
Avrupa ülkesini sarsan skandal Cumhurbaşkanının evli danışmanı ile yasak aşkının 18 görüntüleri sızdı
Avrupa ülkesini sarsan skandal! Cumhurbaşkanının evli danışmanı ile yasak aşkının +18 görüntüleri sızdı
09:32
Babasını dövdüğü görüntüleri amcasına yolladı: Gelin bunu buradan alın
Babasını dövdüğü görüntüleri amcasına yolladı: Gelin bunu buradan alın
08:59
Deniz İbişler 6 gündür her yerde aranıyordu Korkutan haber geldi
Deniz İbişler 6 gündür her yerde aranıyordu! Korkutan haber geldi
08:34
60 ilde sarı alarm İstanbul’a kar geliyor
60 ilde sarı alarm! İstanbul'a kar geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 10:37:30. #7.11#
SON DAKİKA: Bulgaristan'da Rüşvet Cezası Onandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.