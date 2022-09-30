Bulgaristan'daki erken genel seçim için Türkiye genelinde 166 sandık kurulacak - Son Dakika
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Bulgaristan'daki erken genel seçim için Türkiye genelinde 166 sandık kurulacak

30.09.2022 10:16

Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Trakya Bölge Temsilcisi Güner Çetin, 2 Ekim pazar günü yapılacak Bulgaristan'daki erken seçim için Türkiye'de 166 sandık kurulacağını belirtti.

Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Trakya Bölge Temsilcisi Güner Çetin, 2 Ekim pazar günü yapılacak Bulgaristan'daki erken seçim için Türkiye'de 166 sandık kurulacağını belirtti.

Çetin, AA muhabirine, Bulgaristan'da 2 Ekim pazar günü yapılacak seçimlerin büyük önem taşıdığını söyledi.

Bu seçimde çifte vatandaş statüsündeki Bulgaristan göçmenlerinin de oy kullanma haklarının olduğunu belirten Çetin, herkesin oyunu kullanarak sandığa sahip çıkması gerektiğini ifade etti.

Çetin, Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşların oy hakkına sahip olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

"Türkiye genelinde bu seçimlerde 166 sandığımız var. Bizler, bu sandıklarımızı vatandaşlarımızdan beyanname toplayarak açtık. Yani oy kullanmak istediklerini kendileri beyan ettiler. Geçen seçimlerde Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketinin 34 milletvekili vardı, bu seçimlerde hedefimiz 40 milletvekili. Seçimlerde ayrıca en az 110 bin oy kullanılmasını bekliyoruz.

Buradan özellikle gençlere seslenmek istiyorum, pazar günü herkes sandığa gelerek Hak ve Özgürlükler Hareketini destekleyerek, Bulgaristan'ın istikrar ve güveni için elinden geleni yapsın. 2 Ekim pazar günü bir oy seçimin kaderini, seçimin kaderi senin geleceğini değiştirir. Vatandaşlık görevini yap ki vatandaşlık hakkın olsun."

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Kaynak: AA

Bulgaristan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bulgaristan'daki erken genel seçim için Türkiye genelinde 166 sandık kurulacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bulgaristan'daki erken genel seçim için Türkiye genelinde 166 sandık kurulacak - Son Dakika
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