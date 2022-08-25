Bulgaristan'da göçmenleri taşıyan otobüsün polis aracına çarpması sonucu 2 polis öldü - Son Dakika
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Bulgaristan'da göçmenleri taşıyan otobüsün polis aracına çarpması sonucu 2 polis öldü

25.08.2022 14:02
Bulgaristan'da göçmenleri taşıyan otobüsün polis aracına çarpması sonucu 2 polis öldü

Bulgaristan'ın Karadeniz sahilindeki Burgas şehrinde, ülkeye yasa dışı şekilde giren Suriyelileri taşıyan bir otobüsün polis aracına çarpması sonucu iki polis olay yerinde hayatını kaybetti.

Bulgaristan'ın Karadeniz sahilindeki Burgas şehrinde, ülkeye yasa dışı şekilde giren Suriyelileri taşıyan bir otobüsün polis aracına çarpması sonucu iki polis olay yerinde hayatını kaybetti.

Otobüsün bagaj bölümünde saklı 47 Suriyeli yara almadan kurtulurken, Bulgaristan'da "insani gerekçelere dayalı" sığınma statüsüne sahip olduğu tespit edilen Suriyeli insan kaçakçısı sürücü gözaltına alındı.

Sabah saatlerinde meydana gelen kaza öncesi düzensiz göçmenlerin, ülkenin Türkiye ile sınırında, Dereköy'ün karşısındaki Malko Tırnovo bölgesinde yasa dışı yollardan Bulgaristan'a girdikleri tespit edildi.

Bulgaristan İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, göçmenler sahte Hollanda plakalı ve trafiğe çıkışa yasak, Kırcaali kentinde kayıtlı bir otobüsün bagaj bölümlerine saklandı.

Sabaha karşı saat 04.30 civarında Burgas kenti girişine yakın polisin "dur" emrine uymayan otobüsün sürücüsü, iki polis aracı tarafından 25 kilometre boyunca takip edildi.

Otobüsün Burgas'ta bir kavşakta yardıma gelen bir polis aracına çarpması sonucu, araçtaki 48 ve 29 yaşındaki iki polis olay yerinde yaşamını yitirdi. Otobüsün bagajındaki Suriyeli göçmenler yara almadan kurtuldu.

Bulgaristan-Türkiye sınırında göçe karşı önlemler artırıldı

Olay yerine gelen İçişleri Bakanı İvan Demerciev, Bulgaristan Cumhuriyeti'nin yasa dışı göçe savaş açtığını bildirdi.

Yasa dışı göçe karşı sınır polisinin görevini tam olarak yapamadığını öne süren Demerciev, "Göçmen kaçakçıları Bulgaristan'a savaş açtı. Bulgaristan bu savaşta var olan tüm kudretiyle gerekli yanıtı verecek." dedi.

Demerciev, "insani sığınma hakkı" statüsüne sahip, otobüsteki iki insan kaçakçısının gözaltına alındığını kaydetti.

Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov, Türkiye'den gelen yasa dışı göçle mücadeleye 300 askeri personel takviyesi yapılacağını belirterek, bölgede havadan 12 askeri dron ile gözetim yapılacağını söyledi.

Burgas Bölge Savcısı Georgi Çinev, Suriyeli sürücü ve suç ortağının cinayete kasti teşebbüsle suçlanacaklarını belirtti.

Göç artışı ile ilgili endişeler

Cumhuriyet Başsavcısı İvan Geşev, düzensiz göçteki artış nedeniyle endişe duyduklarını ifade etti.

Burgas Belediye Başkanı Dimitar Nikolov da "kahraman" ilan edilen iki polis için 26 Ağustos'ta kentte yas ilan edileceğini duyurdu.

Bulgaristan'da Ukrayna'dan gelen 100 bine yakın göçmen hoşgörü ile karşılanırken, Suriye, Afganistan ve Orta Doğu ve Afrika ülkelerinden gelen düzensiz göçmenlere olumsuz bir tavır sergileniyor.

Bulgaristan devlet yetkilileri, doğulu göçmenlerin tepki almaması için onları büyük şehirlerden uzak, Türkiye sınırına, kapalı ve yarı kapalı kamplara yönlendiriyor.

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Kaynak: AA

Bulgaristan, Karadeniz, Türkiye, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bulgaristan'da göçmenleri taşıyan otobüsün polis aracına çarpması sonucu 2 polis öldü - Son Dakika
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