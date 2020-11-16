Bundesbank: Alman ekonomisi ikinci dalgada duraklayacak ya da daralacak - Son Dakika

Bundesbank: Alman ekonomisi ikinci dalgada duraklayacak ya da daralacak

16.11.2020 15:27
Bundesbank: Alman ekonomisi ikinci dalgada duraklayacak ya da daralacak, System.String[]

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalgaya yönelik ülke ve yurt dışında kasım ayındaki tedbirler nedeniyle Alman ekonomisinin duraklayacağını veya daralacağını duyurdu.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalgaya yönelik ülke ve yurt dışında kasım ayındaki tedbirler nedeniyle Alman ekonomisinin duraklayacağını veya daralacağını duyurdu.

Bundesbank'ın ekonomiye yönelik kasım ayı raporunda, Alman ekonomisinde yılın geri kalanında toparlanmanın ihracatın, yemek ve konaklama sektörlerinin; Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemeye yönelik yeni kısıtlamalardan etkilenmesi nedeniyle devam etmeyeceği belirtildi.

Raporda, "Genel ekonomik performans, yazın çok güçlü bir büyümenin ardından duraklayabilir veya daralabilir." denildi.

Alman ekonomisinde son çeyrekteki olası gevşemenin bahar aylarında görülen kadar olmayacağı vurgulanan raporda, Kovid-19'a karşı bir aşının geliştirilmesinin, salgını kontrol altına almakla ekonomiyi açık tutmak arasında yakın zamanda bir "denge" bulma umutlarını artırdığı kaydedildi.

Raporda, gelecekteki iş ve gelir kaybı endişesinin çok yüksek tasarruflara sebep olacağı belirtildi.

Alman ekonomisi, ikinci çeyrekte yüzde 9,3 küçülmesinin ardından hanehalkı tüketimi, yatırımlar ve ihracattaki artışın etkisiyle bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 8,2 genişlemişti.

Başbakan Merkel, bir sonraki adımlar için eyalet başbakanları ile görüşüyor

Almanya'da salgının yayılmasının önlenmesi ve vakalardaki artış hızının düşmesi için Başbakan Angela Merkel ile eyalet başbakanları, 28 Ekim'de yeni kısıtlayıcı tedbirler almıştı.

Buna göre, 2 Kasım'da geçerli olmak üzere kasım sonuna kadar tiyatro, sinema, opera ve konser salonları kapalı olacak, spor salonları, yüzme havuzları, eğlence alanları, masaj ve kozmetik salonları hizmet vermeyecek. Amatör seviyede yapılan takım sporları da yasaklandı. Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) gibi profesyonel seviyede yapılan spor müsabakalarına da seyirci alınmayacak.

Mağazalar, 10 metrekareye kadar 1 kişi bulunacak şekilde müşteri kabul edebilecek. En fazla iki hanenin bir araya gelmesine izin verilecek. Okullar ve kreşler ise açık olacak.

Kamuda söz konusu kısıtlamaların uzatılıp uzatılmayacağı belirsizliğini korurken, Başbakan Merkel, Kovid-19'un yayılmasını önlemek için bir sonraki adımları görüşmek üzere bugün eyalet başbakanları ile bir araya geldi.

Yeni kısıtlamalar olup olmadığı konusunda akşam saatlerinde Merkel'in açıklama yapması bekleniyor.

Merkez Bankası, Almanya, Kasım, Alman, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bundesbank: Alman ekonomisi ikinci dalgada duraklayacak ya da daralacak - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Pozlarıyla gündemden düşmeyen Wanda Nara'dan çarpıcı itiraf: Eşimin beni kıskandığını sanmıyorum Son Dakika! ABD'li ilaç şirketi Moderna Inc'den koronavirüs aşısı müjdesi: Yüzde 94,5 etkili oldu "Icardi'nin beni kıskandığını sanmıyorum" diyen Wanda Nara'nın paylaşımı 200 binden fazla beğeni aldı Şef Mehmet Yalçınkaya, "Aşkımla yeni bir proje" deyip kızıyla pozunu paylaştı Bakan Soylu, koronayla mücadele sürecini anlattı: Bana dokunmaz diyordum, insanı yere seriyor Adliyede dehşet anları! Boşanma aşamasındaki eşi ve kayınpederine kurşun yağdırdı Sevgilisinin boğazını kesip tecavüz etti; çuval içine koyup aracıyla ezdi! Savunmasında ise "Abartılıyor" dedi Oyun oynamak yerine ekonomiyi tartışan çocukların videosu sosyal medyada gündem oldu
Son Dakika! İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ partisinden ihraç edildi Son Dakika! İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ partisinden ihraç edildi         
15:18
Son Dakika! İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk partisinden istifa etti Son Dakika! İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk partisinden istifa etti         
15:05
Son Dakika! Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan'ı görevden aldı Son Dakika! Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan'ı görevden aldı         
14:58
Hakkari'de uzman çavuş teröristlerle çıkan çatışmada şehit oldu Hakkari'de uzman çavuş teröristlerle çıkan çatışmada şehit oldu         
14:35
Son Dakika! İçişleri Bakanlığı, Akşener'in Son Dakika! İçişleri Bakanlığı, Akşener'in "İmamoğlu'na Kanal İstanbul soruşturması açıldı" iddiasını yalanladı         
13:50
Vaniköy Camii İmamı: Ziynet eşyalarımı yangın sonrası bulamadık Vaniköy Camii İmamı: Ziynet eşyalarımı yangın sonrası bulamadık         
13:31
iPhone alabilmek için böbreğini satan genç, ömür boyu yatağa mahkum oldu iPhone alabilmek için böbreğini satan genç, ömür boyu yatağa mahkum oldu         
13:01
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan "Okullar tamamen açılacak mı?" sorusuna yanıt: Salgının yükselişi eğitimi zora sokuyor         
12:39
Hatalı cam balkon bütün aileyi zehirledi! Hastanede ölümle pençeleşiyorlar Hatalı cam balkon bütün aileyi zehirledi! Hastanede ölümle pençeleşiyorlar         
12:12
"Bu cami benim" diyen kadının yaptıkları yüzünden camiye gelenlerin sayısı 5 kişiye kadar düştü         
12:07
Sokak ortasında vahşet! Baldızına laf attığı için tartıştığı şahıslar boğazını kesti Sokak ortasında vahşet! Baldızına laf attığı için tartıştığı şahıslar boğazını kesti         
11:32
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu'ndan koronavirüse karşı gargara önerisi! Tarifi bizzat verdi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu'ndan koronavirüse karşı gargara önerisi! Tarifi bizzat verdi         
11:31
İBB'den büyük ses getiren 'Bir Başkadır' dizisine otobüs göndermesi: Öyle bir hattımız yok İBB'den büyük ses getiren 'Bir Başkadır' dizisine otobüs göndermesi: Öyle bir hattımız yok         
11:12
Boşanacakları konuşulan Sıla ve Hazer Amani çifti hakkında 2 bomba iddia Boşanacakları konuşulan Sıla ve Hazer Amani çifti hakkında 2 bomba iddia         
11:05
Mazgalı izleyen köpeğin sırrı çözüldü! Kovaladığı fareden sonra böyle olmuş Mazgalı izleyen köpeğin sırrı çözüldü! Kovaladığı fareden sonra böyle olmuş         
09:52
Döviz kurundaki sert düşüş ikinci el otomobil piyasasındaki canlılığı yavaşlattı Döviz kurundaki sert düşüş ikinci el otomobil piyasasındaki canlılığı yavaşlattı         
09:29
Şehir merkezinde yiyecek arayan kurt böyle görüntülendi Şehir merkezinde yiyecek arayan kurt böyle görüntülendi         
09:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2020 15:50:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bundesbank: Alman ekonomisi ikinci dalgada duraklayacak ya da daralacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei