Bundesliga ligindeki FC Köln kulübünün formasında cami silüeti - Son Dakika

Almanya'nın Bundesliga ekiplerinden FC Köln, 2020-2021 sezonu için tasarlanan formasında Köln Merkez Cami'ni silüetine yer verdi.

Almanya'nın Bundesliga liginde mücadele eden FC Köln kulübünün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 2020-2021 sezonu için tasarlanan formalar duyuruldu. Sarı rengin ağırlıklı olduğu forma Köln karnavalını temsil ederken, deplasman maçlarında giyilecek kırmızı renkteki formanın üzerinde ise kentin simgelerinin silüetleri de yer aldı. Formada Köln gökyüzü kulesi, tarihi Köln Katedrali ve Rheinenergie Stadı'nın yanı sıra Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Köln Merkez Cami silüeti de yer aldı.

Cesaret ve iyimserliğin takımda olması gereken değerler olduğunu ifade eden Kulüp Yöneticisi Alexander Wehrle, kırmızı renkteki deplasman formasının güzel ve zarif olduğunu dile getirdi. Öte yandan FC Köln kulübünün alt yapısında da birçok Türk futbolcu top koştururken, Köln kentinde ise 60 bine yakın Türk vatandaşı ikamet ediyor. - KÖLN