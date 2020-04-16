Burak Bıyıktay: "Lig ya bu şekilde tescil edilmeli ya da..." - Son Dakika
Son Dakika Spor Burak Bıyıktay: 'Lig ya bu şekilde tescil edilmeli ya da...' - Son Dakika Spor

Burak Bıyıktay: "Lig ya bu şekilde tescil edilmeli ya da..."

12 dakika önce

Burak Bıyıktay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Basketbol Federasyonunun vereceği kararı beklediklerini belirterek, "Pandemi durumunun ne olacağını kimse bilmiyor.

Burak Bıyıktay:

Burak Bıyıktay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Basketbol Federasyonunun vereceği kararı beklediklerini belirterek, "Pandemi durumunun ne olacağını kimse bilmiyor. Ülkemizde daha kontrol altında gözüküyor. Aşağı doğru dönüş yapması lazım. Ben ligin oynanabileceğini düşünmüyorum." dedi.


Erteleme kararıyla birlikte takımlarda ayrılıkların olduğuna dikkati çeken Bıyıktay, "Ülkesine gitmiş oyuncuyu geri getiremezsiniz. Bazı takımlar oyuncularla anlaşarak kontratlarını feshetti, bunların gelmesi mümkün değil. Gönlüm oynanmasından yana ama çok kolay değil. Oyuncuları bir araya getirmek zor. Sağlık boyutunun güvenli hale gelmesi lazım." diye konuştu.


Bıyıktay, oyuncu kontratı ve televizyon gelirinden dolayı ligin oynanmamasının da ayrı bir kaos oluşturabileceğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:


"Lig ya bu şekilde tescil edilmeli ya da oynanmamış kabul edilmeli. Kolay bir şey değil. Her yerde olduğu gibi pasta küçülecek. Tabiri caizse kartlar yeniden dağıtılacak. Federasyonun vereceği kararı görmek lazım. Lig başlayacaksa mutlaka ön hazırlık dönemi verilecektir, ona göre de takımı hazırlayacağız."


- "Salgın başladığında oyuncular çok tedirgin oldu"


Kovid-19 salgını öncesinde ve sırasında oyuncuların durumunu anlatan Bıyıktay, "Salgın başladığında oyuncular çok tedirgin oldu. Hastalıktan korktular. Bilinmeyeni çok fazlaydı. Bizden önce duran ligler vardı. Çin'in durumunu herkes takip ediyordu. Ciddi tedirginlik yarattı. Son maçı neredeyse birbirimize değmeyelim şeklinde oynadık. Basketbol dışında konuları konuşarak maça çıktık. Sonra ligler ertelendi, olması gereken oldu." ifadelerini kullandı.


Burak Bıyıktay, sezon içinde bazı yabancı oyuncularla yolları ayırdıklarını hatırlatarak, "Bu dönemde yerli yabancı farklılığı olmuyor, insan insandır. Yönetilecek bir durum değil, ucunda can var. Her şey bir tarafa kalıyor, ne basketbol ne profesyonellik ne para..." değerlendirmesinde bulundu.


Salgının Türkiye'de görülmesiyle takımdaki yabancı oyunculardan Toddrick Gotcher'ın ülkesine döndüğünü kaydeden Bıyıktay, şunları söyledi:


"Gotcher izin aldı ve ayrıldı. Ona 'kal' diyemeyiz. 'Biraz daha federasyonun kararını bekle' dedik o da bekledi. Sonrasında gitti ve o akşam da federasyon kararı açıkladı. Uçuşlar da durdu, sınırlar kapatılıyordu. Diğer yabancı oyuncu Nemanja Djurisic'in eşi Türk, o burada. Kondisyonerimiz yabancıydı o da gitti. Almanya kökenli İsmet Akpınar da burada, gidemedi. Almanya da sınırı kapatmıştı, gitse bile 14 gün karantinada kalacaktı. Kalmayı tercih etti."


Erteleme sürecinde oyunculara antrenman için bir program verip vermedikleri sorusunu yanıtlayan Bıyıktay, "Bir program veremiyoruz, oyuncuların ev olanaklarını bilemiyoruz. Kendi imkanları ölçüsünde önerilerde bulunuyoruz. Tamamen fiziksel program veriyoruz. Bu sadece vücudu formda tutar. Herkesin evinde ağırlık çalışabileceği, koşu yapabileceği olanak yok. Bazılarına salonu açtık. Tek başlarına gelip ağırlık ve şut çalışabilecekleri olanakları sunduk. Bir süre sonra onu da durdurmak zorunda kaldık. Spor salonları da kapandı. Bu dönemi böyle geçeceğiz." diye konuştu.


- "Sağlam yapı oluşturmak istiyoruz"


Gelecek sezonun planlaması için de çalıştıklarını anlatan Bıyıktay, "Sompo Sigorta ile sponsorluk anlaşmamız var. Kendilerinden çok memnunuz. Beşiktaş markası ile özdeşleşen yapısı oldu, tekrar görüşmek istiyoruz. Bazı plan ve projelerimiz var. Daha uzun vadeli birliktelik elde etmeye çalışacağız. Umarım devam eder." şeklinde görüş belirtti.



Siyah-beyazlı çalıştırıcı, bu sezon gelir gider dengesinin iyi olmamasından dolayı borç sıkıntısı yaşadıklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:


"Sezon içinde bazı oyuncuları bilerek yolladık. Önümüzdeki sezon borcumuz bitmiş, ayakları yere basan, sağlam yapı oluşturmak istiyoruz. Hem yabancıda hem yerlide ileriye dönük genç oyuncular almak istiyoruz. Bir sene tam toparlanma, ondan sonra tamamen şampiyonluğa oynayan takım yaratmak planıyla geldik. Sayın başkana anlattık, bunu kabul etti."


Planlamada her şeyin ekonomiye baktığını vurgulayan Bıyıktay, şunları kaydetti:


"Amacımız hem borcu olmayan hem gelirleriyle kendini döndüren başarılı bir takım yaratmak. Ekonomik sıkıntılardan dolayı basketbol şubesinde oyuncu kayıpları oldu ve sezonu başladığımız takımlarla bitirememe durumları yaşadık. Mali disiplin en önemli şey. Ayağını yorganına göre uzatan takım oluşturmak için çalışıyoruz. İnşallah bu ekonomik yapıyı sağlarız. Sağlarsak herkesin parmakla gösterdiği takım oluruz."


Transfer yasaklarının da sürdüğünü belirten Bıyıktay, "Yaşanan pandemi sonrası insanlardan para istemek de kolay değil. Her alanda olduğu gibi kulüplerin de geliri düştü. Türkiye Basketbol Federasyonunun ve FIBA'nın bazı kolaylıklar sağlaması lazım. Ayrıca bakanlığın amatör şubelere yardımlarda bulunması gerektiğini düşünüyorum. Görünen tabloda işler kolay gözükmüyor. Transfer yasağımız devam ediyor. Bu kalkmazsa takım olmayacak, bir şekilde kaldırmamız lazım. Beşiktaş'ın olmadığı ligin güzel olacağını düşünmüyorum." şeklinde konuştu.


- "Bunları da yaşayacakmışız"


Salgın günlerini evde geçirdiklerini aktaran Bıyıktay, "Üzülüyoruz. Salgın bütün dünyayı etkiliyor. Ülkemizi de etkiliyor. Sıkıntılı durum, bunları da yaşayacakmışız. İnşallah en az hasarla atlatırız. Hem ülke adına hem basketbol adına inşallah çabuk geçer. Gün geçtikçe karamsar tablo daha çok artıyor, o da üzücü." değerlendirmesinde bulundu.


Evde günü iyi değerlendirmeye çalıştığını vurgulayan Bıyıktay, "Bazen yarım saatlik çevremdeki bir yere gidiyorum. Bu arayı oyuncu ve maç seyrederek değerlendiriyorum. TÜBAD'ın eğitim programı var, oradaki sunumları takip ediyoruz. Murat Özyer iyi iş yapıyor. Herkes evde otururken bazı şeyler üretiyor; faydalı oldu. Zaman zaman zaman film seyrediyorum, o da bıktırıyor. Herkesin paylaştığı basketbol üzerine belgeseller var, onları izliyorum. Son olarak Magic Johnson ve Larry Bird ile ilgili belgeseli izledim. Kendimize yatırım yapıyoruz. Tabii sıkıntılı ve üzücü bir durum." diyerek sözlerini tamamladı.


Burak Bıyıktay, basketbol, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 12:43 

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son Dakika: Sağlıkta şiddet düzenlemesi yasalaştı! Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin cezası yüzde 50 arttı
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den uyarı üstüne uyarı: Salgının çıkış kolundayız, tehlike geçmiş değil Virüse karşı ekonomik önlemler içeren teklif Meclis'ten geçti! İşte madde madde yeni önlemler Dorukhan Toköz, sözleşmesini tek taraflı feshettiğini Beşiktaş'a bildirdi Koronavirüs tedbirlerine uymayan oyuncu Alp Navruz, sevgilisiyle yasak olmasına rağmen sahilde yürüyüş yaptı Koronavirüs salgınına karşı Türk sağlıkçılardan "4T" kuralı: Tespit, takip, tedavi ve takım Koronavirüse rağmen İstanbul'da fuhuş pazarlığı Sağlık çalışanı kaldığı otelden 10 gündür göremediği ailesine seslendi Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu: Sokağa çıkma yasağında bakkal ve büfeler açık kalsın Üreticilerden vatandaşa çağrı: Panik yapmayın, 6 aylık gıda ve içecek stoğumuz var 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, Türkiye'ye gelirse infaz düzenlemesinden yararlanacak ve cezası düşecek CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanından koronavirüs salgınına karşı hükümete 6 maddelik çağrı yaptı 96 yaşında koronavirüsü yenen Kasım dedenin formülü: Doğal beslen, sigara içme, uykuna dikkat et Şarkıcı Gülşen, cesur mini elbiseli ev pozuyla herkesi mest etti Türkiye, "koronavirüse karşı en güvenli ülkeler listesinde" 36'ncı sırada yer aldı
Almanya'da koronavirüs sebebiyle evsiz kalan hayat kadınlarına Türk oteli kapısını açtı Almanya'da koronavirüs sebebiyle evsiz kalan hayat kadınlarına Türk oteli kapısını açtı         
12:45
Napoli, Cengiz Ünder transferi için devreye girdi Napoli, Cengiz Ünder transferi için devreye girdi         
12:32
8 öneri ile metabolizmanızı hızlandırarak kilo almaya veda edin 8 öneri ile metabolizmanızı hızlandırarak kilo almaya veda edin         
12:27
Türkiye, Türkiye, "koronavirüse karşı en güvenli ülkeler listesinde" 36'ncı sırada yer aldı         
12:24
Şarkıcı Gülşen, cesur mini elbiseli ev pozuyla herkesi mest etti Şarkıcı Gülşen, cesur mini elbiseli ev pozuyla herkesi mest etti         
12:14
Kılıçdaroğlu'ndan Adana'daki sahra hastanesiyle ilgili eleştirilere yanıt: Durumu yanlış anlıyorsunuz Kılıçdaroğlu'ndan Adana'daki sahra hastanesiyle ilgili eleştirilere yanıt: Durumu yanlış anlıyorsunuz         
12:01
Denizcilikle ilgili belgeler koronavirüs nedeniyle 3 ay süreyle uzatıldı Denizcilikle ilgili belgeler koronavirüs nedeniyle 3 ay süreyle uzatıldı         
11:52
Çin, Esed rejimine koronavirüse karşı sadece 2 koli yardım gönderdi Çin, Esed rejimine koronavirüse karşı sadece 2 koli yardım gönderdi         
11:49
Chievo'da oynayan Filip Djordjevic'in eşi Jovana Djordjevic, evinin çatısından verdiği pozla gündeme geldi Chievo'da oynayan Filip Djordjevic'in eşi Jovana Djordjevic, evinin çatısından verdiği pozla gündeme geldi         
11:36
Lüks aracının içinde kafasına ateş eden vatandaş, yaşamına son verdi Lüks aracının içinde kafasına ateş eden vatandaş, yaşamına son verdi         
11:33
Buse'yi karantina da durduramadı! Eşinin doğum gününü kızları ile evinde kutladı Buse'yi karantina da durduramadı! Eşinin doğum gününü kızları ile evinde kutladı         
11:29
Altının gram fiyatı 383,2 lirayla tarihin en yüksek seviyesinden işlem görüyor Altının gram fiyatı 383,2 lirayla tarihin en yüksek seviyesinden işlem görüyor         
11:12
CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanından koronavirüs salgınına karşı hükümete 6 maddelik çağrı yaptı CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanından koronavirüs salgınına karşı hükümete 6 maddelik çağrı yaptı         
11:11
'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, Türkiye'ye gelirse infaz düzenlemesinden yararlanacak ve cezası düşecek 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, Türkiye'ye gelirse infaz düzenlemesinden yararlanacak ve cezası düşecek         
10:57
Koronavirüsü yenen profesör, immün plazma bağışçısı oldu Koronavirüsü yenen profesör, immün plazma bağışçısı oldu         
10:57
Üreticilerden vatandaşa çağrı: Panik yapmayın, 6 aylık gıda ve içecek stoğumuz var Üreticilerden vatandaşa çağrı: Panik yapmayın, 6 aylık gıda ve içecek stoğumuz var         
10:56
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl kullandığı uygulamada ölüm sebebi Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl kullandığı uygulamada ölüm sebebi "yeni bir virüs" olarak çıkmış         
10:52
Sağlık çalışanlarına teşekkür eden Zuhal Topal, gözyaşlarına hakim olamadı Sağlık çalışanlarına teşekkür eden Zuhal Topal, gözyaşlarına hakim olamadı         
10:49
Yellenme sesiyle gündem olan kanalda, Altaylı'dan Şengör'e dikkat çeken uyarı Yellenme sesiyle gündem olan kanalda, Altaylı'dan Şengör'e dikkat çeken uyarı         
10:40
Kısa Çalışma Ödeneği'nde işverenlere daha hızlı ödeme yapılacak Kısa Çalışma Ödeneği'nde işverenlere daha hızlı ödeme yapılacak         
10:35
Emre Belözoğlu ile yeni döneme başlayacak Fenerbahçe, yaş ortalamasını ve maliyeti aşağı çekecek Emre Belözoğlu ile yeni döneme başlayacak Fenerbahçe, yaş ortalamasını ve maliyeti aşağı çekecek         
10:24
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu: Sokağa çıkma yasağında bakkal ve büfeler açık kalsın Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu: Sokağa çıkma yasağında bakkal ve büfeler açık kalsın         
10:24
G20, dünyanın en fakir ülkelerinin borçlarının yıl sonuna kadar ertelenmesi konusunda anlaştı G20, dünyanın en fakir ülkelerinin borçlarının yıl sonuna kadar ertelenmesi konusunda anlaştı         
10:19
Motosikletle koronavirüs mesajı veren şahıslara bin 360 lira para cezası kesildi Motosikletle koronavirüs mesajı veren şahıslara bin 360 lira para cezası kesildi         
10:17
Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı'nın ilk görüntüleri Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı'nın ilk görüntüleri         
10:13
Herkesin merak ettiği soru: Kovid-19, tedavi edilen hastaya yeniden bulaşır mı? Herkesin merak ettiği soru: Kovid-19, tedavi edilen hastaya yeniden bulaşır mı?         
10:10
Güne yükselişle başlayan dolar 6,90'dan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar 6,90'dan işlem görüyor         
10:04
Koronavirüse yakalanan şarkıcı Levent Dörter, virüsü nasıl kaptığını anlattı Koronavirüse yakalanan şarkıcı Levent Dörter, virüsü nasıl kaptığını anlattı         
09:58
Adana'da babasına bakmaya çalışan 18 yaşındaki, Lütfiye yardım bekliyor Adana'da babasına bakmaya çalışan 18 yaşındaki, Lütfiye yardım bekliyor         
09:56
Işıl Reçber'in Rüştü Reçber'e kebaplı doğum günü partisi yapması tepkilere neden oldu Işıl Reçber'in Rüştü Reçber'e kebaplı doğum günü partisi yapması tepkilere neden oldu         
09:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2020 12:55:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Burak Bıyıktay: "Lig ya bu şekilde tescil edilmeli ya da..." - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]