Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'e servet teklif ettiler!

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, oğulları Karan'ı geçtiğimiz nisan ayında kucaklarına almışlardı. Doğmadan adına Instagram hesabı bile açılan Karan bebeğin geçtiğimiz günlerde ilk kareleri de sosyal medyada paylaşıldı. Rekor beğeni alan Karan'a son olarak rekor bir de teklif geldi.



1 MİLYONLUK REKLAM TEKLİFİ



Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programında yer alan habere göre, firmaların peşine düştüğü Karan bebeğe, yabancı bir oyuncak markası 1 milyonluk reklam filmi teklifinde bulundu. Ayrıca Karan'ın hesabında yapılacak bir paylaşım için 50 bin TL, hikaye için de 15 bin TL teklif edildiği iddia edildi.



Ancak Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in tekliflere sıcak bakmadığı belirtildi.