Burak Özçivit ile 'Her Açıdan Başarılı' reklam filmi

Erkek giyim sektörü markası Altınyıldız Classics, 2020-2021 Sonbahar-Kış Koleksiyonu'nu marka yüzü Burak Özçivit'in başrolde olduğu reklam filmiyle tanıtıyor.

Altınyıldız Classics, 'Her Açıdan Başarılı' sloganıyla yola çıkan reklam filminde hayatın her alanında başarılı olmak isteyenlere ve her açıdan başarılı olmak için iyi giyinmenin önemini bilenlere hitap ediyor. Altınyıldız Classics tarafından yapılan yazılı açıklamada ise "Burak Özçivit'in modern ve şehirli stilden ofis stiline, casual'dan spor şıklığa uzanan günün her anına uygun üzerinde taşıdığı tasarımlar, her açıdan başarılı. Rabarba imzasını taşıyan Altınyıldız Classics 2020-2021 Sonbahar-Kış Koleksiyon reklamı farklı açıları ile moda dünyasına yenilikçi bir yaklaşım sunuyor" ifadelerine yer verildi.