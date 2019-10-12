Son Dakika Haberleri: Burak Yılmaz: "Hiçbir şey şehitlerimizin acısını dindiremez"
Son Dakika Spor Burak Yılmaz: 'Hiçbir şey şehitlerimizin acısını dindiremez'

Burak Yılmaz: "Hiçbir şey şehitlerimizin acısını dindiremez"

1 saat önce

Burak Yılmaz: "Hiçbir şey şehitlerimizin acısını dindiremez"İSTANBUL - Milli futbolcu Burak Yılmaz, "Hiç bir şey şehitlerimizin acısını dindirmez. Biz onlarla beraberiz, dualarımız onlarla. İnşallah Allah onları muzaffer eyler" diye konuştu.

Burak Yılmaz: "Hiçbir şey şehitlerimizin acısını dindiremez"

İSTANBUL - Milli futbolcu Burak Yılmaz, "Hiç bir şey şehitlerimizin acısını dindirmez. Biz onlarla beraberiz, dualarımız onlarla. İnşallah Allah onları muzaffer eyler" diye konuştu.

2020 Avrupa Kupası Elemeleri'nde Türkiye A Milli Futbol Takımı sahasında Arnavutluk'u 1-0 mağlup etti. Müsabaka sonrası karma alanda Milli futbolcu Burak Yılmaz açıklamalarda bulundu. Bu aralar bu tip maçları çok sık oynadıklarını belirten Yılmaz, "Tamamen sonuca odaklı maçlar. İstediğimizi aldık. Fransa'ya inşallah Avrupa Şampiyonası'nı garantilemek için gideceğiz. Şehitlerimiz için çok üzüntülüyüz. Cumhurbaşkanımız bizi aradı oda üzüntülüydü. Bu galibiyetle biraz nefes aldılar. Hiç bir şey şehitlerimizin acısını dindirmez. Biz onlarla beraberiz, dualarımız onlarla. İnşallah Allah onları muzaffer eyler" dedi.

Burak Yılmaz: Hiçbir şey şehitlerimizin acısını dindiremez

Burak Yılmaz, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 02:23 Kaynak: İHA
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