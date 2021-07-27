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Burcu Esmersoy'dan ilginç kahvaltı açıklaması! Her pazar 8 simit yiyor - Son Dakika

Burcu Esmersoy'dan ilginç kahvaltı açıklaması! Her pazar 8 simit yiyor

27.07.2021 12:22

Zayıflığını koruması nedeniyle en dikkat çeken isimler arasında yer alan sunucu Burcu Esmersoy, formunu korumasına ilişkin sırları paylaştı. Düzenli spor yaptığını belirten Esmersoy, pazar günleri ise kendisine ödül verdiğini belirterek kahvaltıda 8 simit yediğini itiraf etti.

Yaz aylarını nedeniyle tatiline Bodrum'da devam eden isimlerden biri de ünlü sunucu Burcu Esmersoy. Güzel sunucu, tatiline devam ettiği Bodrum'da özel hayatına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Formunu korumasıyla bilinen Esmersoy'un kahvaltı itirafı ise açıklamaları arasında en çok konuşulan detaylardan biri oldu.

Burcu Esmersoy'dan ilginç kahvaltı açıklaması! Her pazar 8 simit yiyor

"EVİM ÇAMAŞIR SUYU KOKAR"

İşte sezonu Bodrum'daki evinde geçiren Esmersoy'un samimi açıklamaları:

Tatilde yoruluyorum aslında. Evimde hep misafir var. Sevdiğim insanların rahatı çok önemli. Evim ya sabun ya çamaşır suyu kokar. Temiz çamaşır kokusu severim. Dağınığım. Çok dağılınca bir anda girişiyorum. Çamaşır suyundan bayılma noktasına geliyorum.

"UYKU DÜZENİM YERİNDE"

Çalıştıkça ışıldıyorum. Sağlıklı bir hayat yaşıyorum. 8.30'da uykum geliyor. Uygulama indirdim, telefonum 8'de kapanıyor. 9.30-10.00'da yatıyorum. Sabah 5'te uyanıyorum. Spor, düzenli hayat, sağlıklı beslenme.

Burcu Esmersoy'dan ilginç kahvaltı açıklaması! Her pazar 8 simit yiyor

"PAZAR GÜNLERİ 8 SİMİT YERİM"

Beyaz ekmek kesinlikle yemiyorum. Simit delisiyim. Pazar günü ödül yapıyorum. Simit, tereyağı reçel... Kahvaltıda 8 simit yerim.

45 yaşındayım. 30 yaşından sonra metabolizma yavaşlıyor. 2 kat spor yapmanız lazım. Bazen çok yoruluyorum. Ama mesleğimi de mümkün olduğunca devam ettirmek istiyorum. Bu yüzden fiziğime dikkat etmek zorundayım.

Burcu Esmersoy'dan ilginç kahvaltı açıklaması! Her pazar 8 simit yiyor

"DOLGUYLA İŞİM YOK"

Bodrum'da paparazzilere yakalanmaya vaktim yok. Trafikten plaja inemiyorum. Yaş çok inandığım bir şey değil. Kadın için olgunlaşmak, hayat tecrübesine sahip olmak güzel.

Kök hücre yaptırıyorum. Cildi çok güzelleştiren ve iyileştiren bir tedavi. Kolajen desteği de var. Botoks olabilir ama dolguyla işim yok.

Burcu Esmersoy'dan ilginç kahvaltı açıklaması! Her pazar 8 simit yiyor

Burcu Esmersoy, Bodrum, Pazar, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Burcu Esmersoy'dan ilginç kahvaltı açıklaması! Her pazar 8 simit yiyor - Son Dakika Magazin


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