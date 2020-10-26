Burdur Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine destek - Son Dakika

Burdur Belediyesi Sosyal İşler müdürlüğü tarafından "Sosyal sorumluluk projesi" çerçevesinde yapılan ihtiyaç sahipleri tespit edilip, giyim ve ayak kabı yardımları yapıldı. Belediye Başkan Ali Orkun Ercengiz, Hayırsever Burdur'lu esnafların katkılarıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımcı olduklarını belirterek, toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden birini esnafın katkısıyla gerçekleştirdiklerini söyledi. İhtiyaç sahibi vatandaşlara ayakkabı ve giysi ulaştırmamıza katkı sağlayan ve emeği olan esnafları bizzat ziyaret eden Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz " Şu içinde bulunduğumuz pandemi süresinde esnaf ve vatandaşlarımız çok zor durumda, siz esnafların da katkısıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Sosyal sorumluluk içinde bu tür yardımlar devam edecek" dedi. - BURDUR