BURDUR BİTKİN HALDEKİ KÖPEK TEDAVİYE ALINDI - Son Dakika

BURDUR'da belediye işçisi halsiz halde gördüğü sokak köpeğine eliyle su içirdi. Sol ayağı aksayan köpek daha sonra tedavisi için barınağa götürüldü.

Burdur merkez Gazi Caddesi'nde çalışmakta olan Burdur Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde görevli Şükrü Salman cadde üzerinde halsiz halde bir sokak köpeğini gördü. Köpeğin susuz kaldığını ve sol ayağının aksadığını fark eden Salman, köpeğe eliyle su içirdi. Salman daha sonra Burdur Belediyesi barınak görevlilerini arayarak tedavisi yapılması için köpeğin barınağa gönderilmesini sağladı.