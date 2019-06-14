Son Dakika Haberleri: BURDUR Burdur'da 43 bin 386 öğrenci karne aldı
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BURDUR Burdur'da 43 bin 386 öğrenci karne aldı

4 saat önce

Burdur'da 43 bin 386 öğrenci karne aldıBurdur'da, 2018-2019 eğitim öğretim yılında 255 okulda 43 bin 386 öğrenci karne aldı.

Burdur'da 43 bin 386 öğrenci karne aldı
Burdur'da, 2018-2019 eğitim öğretim yılında 255 okulda 43 bin 386 öğrenci karne aldı.
Burdur'da eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla merkeze bağlı Kayış Köy Ortaokulu ve İlkokulu ile Çine Köyü İlkokulunda tören düzenlendi. Törene, Vali Hasan Şıldak ve eşi Fatma Nur Şıldak, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Süleyman Çakıcı, öğretmenler ve veliler katıldı.
Öğrencilere karnelerini veren Vali Şıldak, İlimizde çok verimli geçen bir eğitim dönemini tamamlamış oluyoruz dedi. Şıldak, Köylerimizde çok istekli gayretli eğitim kadrolarımızla, gerek yöneticilerimizin, gerek öğretmenlerimizin çok gayretli çalışmaları ile çok üst seviyede eğitim faaliyeti yürütülüyor. Bunu görmekten, bu heyecanı yaşamaktan büyük mutluluk duydum. Öğrencilerimize, başarılı, sağlıklı, bol bol dinlenecekleri kendilerini yeni eğitim dönemine hazırlayacakları sağlıklı bir yaz tatili temenni ediyorum. Burdur eğitimde başarılı bir il. Bu başarıyı çok daha üst seviyelere çıkarmak bizim görevimiz dedi.
Vali Şıldak, Burdur'da 2018-2019 eğitim öğretim yılında 255 okulda 5083 öğretmen ve 43 bin 386 öğrencinin yaz tatiline girdiğini söyledi.
BURDUR Burdur'da 43 bin 386 öğrenci karne aldı
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 04:38 Kaynak: DHA
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