Son Dakika Haberleri: Burdur'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104'ncü Yıl Dönümü

Burdur'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104'ncü Yıl Dönümü

8 dakika önce

Burdur Valiliği tarafından düzenlenen 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104'ncü yıldönümü için şehitlikte tören düzenlendi.

Burdur'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104'ncü Yıl Dönümü, System.String[]
Burdur Valiliği tarafından düzenlenen 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104'ncü yıldönümü için şehitlikte tören düzenlendi.

Törene Burdur Valisi Hasan Şıldak, Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Ak Parti Burdur Milletvekilleri Bayram Özçelik, Yasin Uğur, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, Emniyet Müdürü Arif Çankal, resmi daire amirleri ve şehit yakınları hazır bulundu.

Şehitlik özel defterini imzalayan Vali Hasan Şıldak, "Aziz şehitlerimiz sizler bu milletimizin huzur ve bekası için Devletimizin bölünmez bütünlüğü uğruna bu topraklarda al bayrağımızın ilelebet dalgalanması için canlarınızı feda ettiniz. Hepinizi minnet ve şükran anıyorum. Türkler 1071 yılında Malazgirt savaşı ile bu toprakları yurt edinmesi ile düşmanlar bu ülkeyi yok etmek için her türlü hainliği ve saldırı oyunlar içinde yer aldılar. Milli Birlik ve beraberliğimizi her şeyin üstünde tutan Milletimiz esareti kabul etmeyip kutsal vatan topraklarını hedef alan her türlü saldırıyı canı pahasına bertaraf etmiştir. Çanakkale zaferi tarihler boyunca yapılan mücadelede en büyük en şanlı kahramanlık destanlarından biridir. Bütün yokluklara yoksulluklara rağmen kadın erkek her kesin savaştığı kurtuluş savaşının başlangıcı ile Türkiye Cumhuriyetinin temellerinin atıldığı bu zaferlerle tarih yeniden yazılmıştır. Millet olarak bize bırakılan bu emaneti en iyi şekilde sahip çıkarak ülkemizi en yüksek seviyeye taşımak ve bölgesinde ve Dünya da güçlü bir devlet olma yolunda karlılıkla çalışacağız. Bu inançla Şehitleri anma gününde Çanakkale şehitlerimizi ve başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz" dedi.

Törende şehitlerin mezarları tek tek gezilirken, dualar yapıldı. - BURDUR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 02:40 Kaynak: İHA

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