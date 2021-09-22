Burdur'da 793 tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika

Burdur'un Çeltikçi ilçesinde, Roma dönemine ait 793 tarihi eser ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen R.A, H.Ç. ve T.K'yı takibe aldı.
Bucak-Burdur kara yolu Çeltikçi ilçe sınırlarında durdurulan araçtaki şüphelilerin üst aramasında, 697 sikke, 55 obje, 8 mühür ve 33 yüzük bulundu.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, karakoldaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ele geçirilen eserler Burdur Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA
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