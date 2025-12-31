Sürücüsü alkollü çıkan otomobildeki yolcudan gazetecilere ilginç soru: Basın kartın var mı? - Son Dakika
Sürücüsü alkollü çıkan otomobildeki yolcudan gazetecilere ilginç soru: Basın kartın var mı?

Sürücüsü alkollü çıkan otomobildeki yolcudan gazetecilere ilginç soru: Basın kartın var mı?
31.12.2025 10:01  Güncelleme: 11:38
Sürücüsü alkollü çıkan otomobildeki yolcudan gazetecilere ilginç soru: Basın kartın var mı?
Burdur-Fethiye kara yolunda durdurulan alkollü sürücüye 6 ay ehliyetine el konulurken 9 bin 268 lira idari para cezası uygulandı. Araçta bulunan yolcu ise gazetecinin ilk olarak basın kartını sordu.

Burdur'da uygulama noktasında durdurulan alkollü sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, 9 bin 268 lira idari para cezası uygulandı. Araçta yolcu konumunda olan bir şahıs ise kendilerini görüntüleyen gazeteciye ilk olarak basın kartını sordu, daha sonrasında 'haberin konusu ne' dedi.

EHLİYETİNE EL KONULDU

Olay, gece saatlerinde Burdur- Fethiye kara yolu üzerinde bulunan uygulama noktasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.D., 34 HE 3422 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken polis ekipleri tarafından durduruldu. Yapılan alkol kontrollünde K.D.'nin 0.97 promil alkollü olduğu tespit edildi. Alkollü sürücünün ehliyetine polis ekipleri tarafından 6 ay süreyle el konulurken 9 bin 268 lira idari para cezası uygulandı.

"BASIN KARTIN VAR MI?"

Ceza yazma işlemi sırasında araçta yolcu konumunda bulunan şahıs ilk olarak kendisini görüntüleyen gazeteciye basın kartın var mı diye sordu. Daha sonrasında ise 'haberin konusu ne, şu anda biz şehirlerarası yolculuk yapan birisiyiz. Haber değeri olan bir olay da yok. Konu ne onu anlamadık' dedi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Fethiye, Burdur, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Sürücüsü alkollü çıkan otomobildeki yolcudan gazetecilere ilginç soru: Basın kartın var mı? - Son Dakika

