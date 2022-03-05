Burdur'da bıçaklı kavgada 2 kişi öldü - Son Dakika
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Burdur'da bıçaklı kavgada 2 kişi öldü

05.03.2022 18:14
Burdur'da bıçaklı kavgada 2 kişi öldü

Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan 2 kişi öldü.

Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan 2 kişi öldü.

Alaattin Mahallesi'nde, aralarında husumet olan 3 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Burak A. (31) ile Mehmet D. (22), Toprak T. tarafından bıçaklandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Bucak Devlet Hastanesine kaldırılan Burak A. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan Mehmet D. ise ameliyata alındı.

Haberi alarak hastaneye gelen, bıçaklanan kişilerin yakınları sinir krizi geçirdi.

Bir süre sonra Burak A'nın kayınbiraderi olduğu öğrenilen Mehmet D. de hastanede hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçan Toprak T. polis ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Bucak Adliyesine sevk edilen Toprak T. sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan Burak A. ile kayınbiraderi Mehmet D'nin cenazeleri ilçe merkezindeki Hacı Sarılar Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze törenine ölenlerin yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Burdur'da bıçaklı kavgada 2 kişi öldü
Burdur'da bıçaklı kavgada 2 kişi öldü

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Burdur'da bıçaklı kavgada 2 kişi öldü - Son Dakika


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