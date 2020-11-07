Burdur'da bir köy karantinaya alındı - Son Dakika

Burdur'un Tefenni ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.

Tefenni Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Karamusa köyünde Kovid-19 vakaları ve temaslı kişilerin sayısında artış tespit edildi.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla ikinci bir karar alınıncaya kadar köyde karantina uygulanmasına karar verdi.

Jandarma ekiplerince köyün giriş ve çıkışları kapatıldı.

Köy sakinlerinin ihtiyaçlarının karşılanması için Tefenni Vefa Sosyal Destek Grubunun görevde olduğu bildirildi.