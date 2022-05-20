Burdur'da CHP'ye Üye Olan Kaynakçı Akkoyun: "Ayakkabı Bile Alamıyoruz" - Son Dakika
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Burdur'da CHP'ye Üye Olan Kaynakçı Akkoyun: "Ayakkabı Bile Alamıyoruz"

20.05.2022 13:09

Burdur’un Bucak ilçesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da bulunduğu törende CHP’ye katılan kaynakçı Ercan Akkoyun, ekonomik kriz nedeniyle işçi sağlığı ve iş güvenliği yönünden önemli olan koruyucu ayakkabıyı bile alamadıklarını dile getirerek, “80 liraya alıyordum ben bunu, 250 lira oldu. Biz bunu alamıyoruz. Elimize eldiven alamıyoruz kardeşim. Eldiven yok, ayakkabı yok” dedi.

Haber: TAMER ARDA ERŞİN/ Kamera: FATİH NAZIM EFE

Burdur'un Bucak ilçesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bulunduğu törende, CHP'ye katılan kaynak işçisi Ercan Akkoyun; sağlığı ve iş güvenliği için giymesi gereken koruyucu ayakkabıyı alamadığını söyledi. Akkoyun, "Alamıyoruz. 80 liraya alıyordum ben bunu. 250 milyon lira (250 lira) oldu. Biz bunu alamıyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Burdur Bucak'ta katıldığı CHP Üye Katılım Töreni'nde CHP'ye üye olan ve kürsüde "Bizi kurtarırsan sen kurtaracaksın başkanım, Kemal Baba" diyen kaynak işçisi Ercan Akkoyun, törenin ardından ANKA Haber Ajansı'na konuştu:

"Sanayide esnafım, kaynakçıyım; demir doğrama atölyesindeyim. Bu piyasa bizi çok etkiledi. Artık millet bir yere kadar dayandı. Yürütemiyoruz. Geçen sene 100 liraya aldığımız şey, bu sene 350 milyon lira (350 lira). 100 liraya aldığımız malzeme; iki katı üç katı oldu."

Ayakkabısının tabanını gösteren Akkoyun, "Alamıyoruz. 80 liraya alıyordum ben bunu. 250 milyon lira (250 lira) oldu. Biz bunu alamıyoruz. Elimize eldiven alamıyoruz. Eldiven yok, ayakkabı yok. Çay şeker alamıyoruz, her şey lükse kaçtı.   İki tane çocuk var. Nasıl geçineceksin? Ayakta durmak için bir şeyler yapacaksın" dedi.

Burdur'da CHP'ye Üye Olan Kaynakçı Akkoyun: Ayakkabı Bile Alamıyoruz
Burdur'da CHP'ye Üye Olan Kaynakçı Akkoyun: Ayakkabı Bile Alamıyoruz
Burdur'da CHP'ye Üye Olan Kaynakçı Akkoyun: Ayakkabı Bile Alamıyoruz
Burdur'da CHP'ye Üye Olan Kaynakçı Akkoyun: Ayakkabı Bile Alamıyoruz

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, İş Güvenliği, Burdur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burdur'da CHP'ye Üye Olan Kaynakçı Akkoyun: 'Ayakkabı Bile Alamıyoruz' - Son Dakika


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