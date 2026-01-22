Burdur'da Cinayet Davasında Cezalar Açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Burdur'da Cinayet Davasında Cezalar Açıklandı

22.01.2026 01:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'da bir kişiyi öldüren sanığa 36 yıl, eşi ise 29 yıl hapis cezası verildi.

Haber: Muhammet Fatih BAŞCI

(BURDUR) - Burdur'un Bucak ilçesinde, halasının oğlunu pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa 36 yıl, ona yardım eden eşi hakkında da 29 yıl hapis cezası verildi.

Yunus Emre Mahallesi'nde 22 Eylül 2024'te iddialara göre Onur A, aralarında husumet bulunan Beytullah Soylu'nun kullandığı aracın önünü kesti, otomobilin içinden iki el ateş etti. Göğsünden vurulan Soylu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Araçta bulunan Özcan S. ve Bekir Ö. de yaralandı. Olay sonrası kaçan Onur A, suç aleti tüfekle saklandığı evde yakalandı. Soruşturma kapsamında Onur A'nın eşi Şerife A, babası Yaşar A, arkadaşları Beytullah T. ve Erkan A. gözaltına alındı. Onur A. ile eşi Şerife A. tutuklanırken, Beytullah T. ve Erkan A. hakkında ev hapsi kararı verildi. Yaşar A. ise serbest bırakıldı.

Olayın ardından Onur A. ve Şerife A. hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet, Özcan S. ve Bekir Ö.'nün yaralanmasına ilişkin "olası kastla silahla yaralama" suçundan 1 yıl 6'şar aydan 4 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edildi. Beytullah T. ve Erkan A'nın ise "suçluyu kayırma" suçundan 6'şar aydan 5'er yıla kadar hapis cezası istendi.

Burdur 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu yargılanan sanıklar Onur Altan ve eşi Şerife Altan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, maktul Beytullah Soylu'nun yakınları ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Savcı mütalaasında, tutuklu sanıklar Onur Altan ve eşi Şerife Altan'ın müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmalarını talep etti.

Maktul Beytullah Soylu'nun yakınları ve avukatı, mütalaaya katıldıklarını belirterek, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını isterken sanık avukatları, mütalaaya katılmadıklarını ve sanıkların tahliyesini, mümkün değilse adli kontrol verilmesini talep etti.

Son sözleri sorulan tutuklu sanıklar Onur Altan ile Şerife Altan tahliyelerini talep etti.

Karar için kısa bir ara veren mahkeme heyeti, Onur Altan'ın maktul Beytullah Soylu'ya karşı "kasten öldürme" suçunu haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle 18 yıl, Özcan S.'ye karşı "olası kastla öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıl, Bekir S.'ye karşı ise "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Şerife Altan'ın, maktul Beytullah Soylu'ya karşı "kasten öldürme" suçunu fikir ve eylem birliği içerisinde işlediği gerekçesiyle 14 yıl, Özcan S.'ye karşı aynı suçtan 7 yıl 6 ay, Bekir S.'ye karşı "kasten öldürme" suçunu fikir ve eylem birliği içerisinde işlediği gerekçesiyle 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi.

Kaynak: ANKA

Güvenlik, Cinayet, Burdur, Yerel, Ceza, Suç, Son Dakika

Son Dakika Yerel Burdur'da Cinayet Davasında Cezalar Açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı
Türkiye’nin en güvenli kenti tescillendi Son 2 yıldır tek bir vaka dahi yok Türkiye'nin en güvenli kenti tescillendi! Son 2 yıldır tek bir vaka dahi yok
Altın fiyatları arttı, vatandaş rota değiştirdi İşte nişan ve düğünlerin yeni gözdesi Altın fiyatları arttı, vatandaş rota değiştirdi! İşte nişan ve düğünlerin yeni gözdesi
Faciadan ders alınmadı 42 kişinin ölümünden 2 gün sonra 2 ayrı kaza daha Faciadan ders alınmadı! 42 kişinin ölümünden 2 gün sonra 2 ayrı kaza daha
Sevk sırasında kalbi durdu, doktor sedye üzerinde kalp masajı yaptı Sevk sırasında kalbi durdu, doktor sedye üzerinde kalp masajı yaptı
İzlemeyenler pişman Dün gece Şampiyonlar Ligi’nde neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler

00:09
’’Mutluyuz’’ diyen Okan Buruk bir sevindirici haberi daha duyurdu
''Mutluyuz'' diyen Okan Buruk bir sevindirici haberi daha duyurdu
23:38
Trump: Grönland’la ilgili anlaşmanın çerçevesini oluşturduk, gümrük tarifelerini uygulamayacağım
Trump: Grönland'la ilgili anlaşmanın çerçevesini oluşturduk, gümrük tarifelerini uygulamayacağım
23:25
Transferde müjdeyi Osimhen verdi: Galatasaray’a gelmeleri için uğraşıyorum
Transferde müjdeyi Osimhen verdi: Galatasaray'a gelmeleri için uğraşıyorum
23:18
Sındırgı’da 4.1 ve 4.4 büyüklüğünde iki deprem daha
Sındırgı'da 4.1 ve 4.4 büyüklüğünde iki deprem daha
23:07
Barzani, Papa ile görüştü: Kürtler için yardım istedim
Barzani, Papa ile görüştü: Kürtler için yardım istedim
21:22
Dünyanın en soğuk yeri Oymyakon’da eksi 71’de yaşam mücadelesi
Dünyanın en soğuk yeri Oymyakon'da eksi 71'de yaşam mücadelesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 02:25:21. #7.11#
SON DAKİKA: Burdur'da Cinayet Davasında Cezalar Açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.