Burdur'da gelinlik ve damatlığı yanan çifte Belediyeden destek - Son Dakika

Burdur'da bir evde çıkan yangında gelinlik ve damatlığı yanan düğün yapacak çifte, Belediye destek oldu.

Burdur Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün düğünleri olan İlhan Aypak ve Derya Türkel'in düğün eşyalarının bulunduğu evde dün akşam saatlerinde yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi, gelinlik ve damatlık da yandı.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, çifti telefonla ayarak görüştüğünü bildirdi.

Çifti mutlu günlerinde yalnız bırakmak istemediklerini vurgulayan Ercengiz, şunları kaydetti:

"Çiftin, damatlık ve gelinliğiyle düğün için gerekli olan diğer eksiklerini gece geç saatte esnafımızın katkı ve anlayışıyla karşıladık. Sosyal belediyeciliğin ve insanlığın gereği halkımıza zor anlarında yardımcı olmaktır. Ankara dönüşü mutlaka kendilerinin yanına uğrayıp hem geçmiş olsun hem de hayırlı olsun dileklerimizi ileteceğiz."