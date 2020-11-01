Burdur'da iki köy daha karantina altına alındı - Son Dakika

Burdur'da iki köy daha karantina altına alındı
01.11.2020 19:39
Burdur'un Yeşilova ilçesine bağlı Büyükyaka köyünün karantina altına alınmasının ardından merkeze bağlı Karaçal ve Kozluca köyleri de karantinaya alındı.
Burdur'un Yeşilova ilçesine bağlı Büyükyaka köyünün karantina altına alınmasının ardından merkeze bağlı Karaçal ve Kozluca köyleri de karantinaya alındı.
Merkeze Bağlı Karaçal ve Kozluca köylerinde Covid-19 vaka sayısının artması, buna bağlı olarak temaslı sayısındaki ciddi artış sebebiyle Karaçal köyü ve Kozluca köyünün giriş ve çıkışları İl Jandarma Merkez komutanlığına bağlı Hacılar Karakolu tarafından köy giriş-çıkışları kapatıldı. İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Karaçal ve Kozluca köyleri ilk etapta 14 gün karantinaya alındı. - BURDUR
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