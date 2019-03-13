Burdur'da Kaçak Kazı Operasyonu

Burdur'un Karamanlı ilçesinde, gerçekleştirilen kaçak kazı operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Burdur'un Karamanlı ilçesinde, gerçekleştirilen kaçak kazı operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.



Burdur Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Karamanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3. derecede sit alanı olan Samsat mevkisindeki bir tarlada, izinsiz kazı yapıldığını tespit etti.



Ekipler, olay yerine yaptıkları operasyonda S.K, M.S. ve H.G'yi kazı yaparken yakaladı.





Yapılan aramada, 3 dedektör, bir el feneri, bir kazma ve bir çapa ele geçirildi.



Ele geçirilen malzemelere el konulurken, gözaltına alınan S.K, M.S. ve H.G. ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.





Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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