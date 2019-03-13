Son Dakika Haberleri: Burdur'da Kaçak Kazı Operasyonu

Burdur'da Kaçak Kazı Operasyonu

50 dakika önce

Burdur'un Karamanlı ilçesinde, gerçekleştirilen kaçak kazı operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Burdur'da Kaçak Kazı Operasyonu, System.String[]
Burdur'un Karamanlı ilçesinde, gerçekleştirilen kaçak kazı operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Burdur Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Karamanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3. derecede sit alanı olan Samsat mevkisindeki bir tarlada, izinsiz kazı yapıldığını tespit etti.

Ekipler, olay yerine yaptıkları operasyonda S.K, M.S. ve H.G'yi kazı yaparken yakaladı.


Yapılan aramada, 3 dedektör, bir el feneri, bir kazma ve bir çapa ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, gözaltına alınan S.K, M.S. ve H.G. ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 05:08 Kaynak: AA

Karamanlı, Burdur, Güncel
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