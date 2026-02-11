Burdur'da Kaza: 24 Yaşındaki Kadın Ağır Yaralı

Muhammet Fatih Başçı

(BURDUR) - Burdur'da otomobilin çarptığı 24 yaşındaki genç kadın ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Burdur-Fethiye yönünde seyir halinde olan Hüseyin Y. yönetimindeki, 15 NN 126 otomobil, Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan 24 yaşındaki Hüsnanisa A. isimli genç kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan genç kadın ağır yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı kadın, ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya karışan otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken hastanede tedavi altına alınan genç kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.