Gizlice genç kızların fotoğraflarını çekerken yakalandı: Utanmıyor musun, çocuğundan küçük

31.12.2025 11:04
Burdur'da bir kırtasiyede üniversite öğrencilerinin gizlice fotoğraflarını çeken sapık yakalandı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde tacize uğrayan genç kızın ağladığı, kırtasiyedekilerin sapığa, "Bu ne lan! Utanmıyor musun? Çocuğundan küçük bu kız senin" ifadeleriyle tepki gösterdiği anlar yer aldı. Şikayet üzerine gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Burdur'da bir kırtasiyede taciz olayı yaşandı. İddiaya göre, kırtasiyeye müşteri olarak giren kimliği belirsiz şahıs, gizlice üniversite öğrencilerinin fotoğraflarını çekti.

GENÇ KIZLARIN GİZLİCE FOTOĞRAFINI ÇEKTİ

Durumu fark eden genç kızların tepki göstermesi üzerine konuya kırtasiyede bulunan diğer vatandaşlar da dahil oldu. Vatandaşlar şüpheli şahsın telefonunu alınca kızların fotoğraflarını gördü.

"BU NE LAN! UTANMIYOR MUSUN"

Mağdur kızlar durumu fark edince yaşananları hemen cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Görüntülerde kırtasiyedeki diğer vatandaşların, şüpheli şahsın telefonunda yaptığı kontrollerde kızların fotoğrafını gördüğü anlar yer aldı. Vatandaş, "Bu ne lan! Utanmıyor musun? Çocuğundan küçük bu kız senin" diyerek şüpheliye tepki gösterdi. Bu esnada mağdur genç kız ise olayın şokuylagözyaşlarına boğuldu.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Yaşananların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine adrese polis ekipleri geldi. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

    Yorumlar (2)

  • Tolga Akdemir Tolga Akdemir:
    Kaldığı yerden dewam eder dyyus.Ulan böyle adaletin..... 36 2 Yanıtla
    Haydar Ali Can Haydar Ali Can:
    Katılıyorum sana,Tolga Akdemir. 13 0
