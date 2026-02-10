Burdur'da Mermer Fabrikasında İşçi Yaralanmaları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Burdur'da Mermer Fabrikasında İşçi Yaralanmaları

Burdur\'da Mermer Fabrikasında İşçi Yaralanmaları
10.02.2026 13:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'daki mermer fabrikasında kesim sırasında düşen blokun altında kalan 5 işçi yaralandı.

BURDUR'daki fabrikada kesim sırasında düşen mermer blokun altında kalan ve kırılan parçaların isabet ettiği 5 işçi yaralandı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Burdur 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'ndeki mermer fabrikasında meydana geldi. Blok mermer kesimi sırasında makineden düşen mermer blokun altında kalan ve kırılan mermer parçalarının isabet ettiği İdris Y., Salih S., Süleyman A., Süleyman Ö. ve Kürşat G., vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İşçilerden bazıları kendi imkanları ile hastaneye gitti. 2 işçi ise ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Ekonomi, Burdur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burdur'da Mermer Fabrikasında İşçi Yaralanmaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otoyoldaki eğlence çok pahalıya mal oldu Otoyoldaki eğlence çok pahalıya mal oldu
İlkokulda yangın çıktı öğrenciler tahliye edildi İlkokulda yangın çıktı; öğrenciler tahliye edildi
Sakarya’da silahını temizlerken kazara kendisini vuran polis hastanede hayatını kaybetti Sakarya'da silahını temizlerken kazara kendisini vuran polis hastanede hayatını kaybetti
Galatasaray’ın Kenan Yıldız’ı durdurma planı hazır Galatasaray'ın Kenan Yıldız'ı durdurma planı hazır
Bu akşam sahadalar mı Tedesco Kante ve Cherif kararını en sonunda verdi Bu akşam sahadalar mı? Tedesco Kante ve Cherif kararını en sonunda verdi
Türkiye’nin konuştuğu Barış’ın yeni işini ve son halini görenler şaşıp kalıyor Türkiye'nin konuştuğu Barış'ın yeni işini ve son halini görenler şaşıp kalıyor
Otoyolda dehşet Zırhlı aracı patlatıp soymaya çalıştılar Otoyolda dehşet! Zırhlı aracı patlatıp soymaya çalıştılar

13:39
Suudi Arabistan ile dev GÖKBEY anlaşması İmzalar atıldı
Suudi Arabistan ile dev GÖKBEY anlaşması! İmzalar atıldı
13:08
Beklenen veriler geldi: İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz
Beklenen veriler geldi: İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz
12:37
4 kişinin öldüğü aile katliamında yeni detaylar Annesini ve kızını arabada vurmuş
4 kişinin öldüğü aile katliamında yeni detaylar! Annesini ve kızını arabada vurmuş
12:32
Ermenistan’dan kritik hamle: ABD’den 11 milyon dolara İHA aldılar
Ermenistan'dan kritik hamle: ABD'den 11 milyon dolara İHA aldılar
12:07
Şıvga Gerez hayatını kaybetti Kurtlar Vadisi’nde ’Cerrahpaşalıların Ablası’ydı
Şıvga Gerez hayatını kaybetti! Kurtlar Vadisi'nde 'Cerrahpaşalıların Ablası'ydı
11:59
Trump’ın yardımcısından Türkiye’yi ayağa kaldıracak ziyaret
Trump'ın yardımcısından Türkiye'yi ayağa kaldıracak ziyaret
11:43
Yok böyle mesaj Reklamı izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Yok böyle mesaj! Reklamı izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 13:47:47. #7.11#
SON DAKİKA: Burdur'da Mermer Fabrikasında İşçi Yaralanmaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.