İkinci Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada iş makinası operatörü olarak çalışan Mehmet Ancil (25), gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle mermer taşıyan vagon ile beton blok arasında kaldı.

Kaynak: AA

Burdur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Burdur'da mermer vagonu ile beton blok arasında sıkışan işçi öldü - Son Dakika

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