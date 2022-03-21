Burdur'da Nevruz Bayramı kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Burdur'da Nevruz Bayramı kutlandı

21.03.2022 17:13
Burdur'da Nevruz Bayramı kutlandı

Burdur'da baharın habercisi olarak kabul edilen Nevruz Bayramı kutlandı.

Burdur'da baharın habercisi olarak kabul edilen Nevruz Bayramı kutlandı.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi'nde düzenlenen etkinlikte Teke Yöresi'ne ait halk oyunu gösterisi yapıldı, ateşin üstünden atlandı, örste demir dövüldü.

Vali Ali Arslantaş, yaptığı konuşmada, Nevruz'un güneşle toprağı, insanla neşeyi, hayatla doğayı birleştirildiğini söyledi.

Nevruz'un baharın başlangıcı olduğunu belirten Arslantaş, "Kardeşliğin, dostluğun, sevginin ve kaynaşmanın günüdür. Farklılıklarımız, ülkemizin en büyük zenginliğidir. Her vatandaşımız bugün bu coşkuyu hep beraber yaşıyor. Yurdumuzun dört bir yanında olduğu gibi Burdur'da da cemreler düştü. Yeni bir bahar başlıyor. Burdur'un bereketli toprakları baharı karşılıyor. Baharın gelmesiyle gönüllerde yeni umutlar da filizleniyor." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Vali Arslantaş, MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ve siyasi parti il başkanları, kurum müdürleri, akademisyenler ile öğrenciler Nevruz ateşinden atladı, örste demir dövdü.

YORUMLAR
500
Isparta'da Nevruz Bayramı üniversitede kutlandı Isparta'da Nevruz Bayramı üniversitede kutlandı Gercüş'te Nevruz Bayramı kutlandı Gercüş'te Nevruz Bayramı kutlandı

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Nevruz Bayramı, Teke Yöresi, Burdur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Burdur'da Nevruz Bayramı kutlandı - Son Dakika


Son Dakika
17:09 Giresunspor'un yıldızı Doukara'nın yaptığı hareket sonrası savunmaya çağrıldı!
16:38 CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: Asgari ücret, yılda iki kez belirlensin
16:36 Sesi kısık olan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cuma günü malum Çanakkale Köprümüzün açılışını yaptık. Orada da şifa bulduk
16:30 Mehmet Sepil, Göztepe Kulübü Başkanlığı görevinden istifa etti!
16:27 Kuyumcuların kurduğu Altınbank bu yıl içerisinde hizmete açılacak!
16:24 Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: Bir sıkıntımız var, aşıyoruz, aşacağız
16:01 Stefan Kuntz'un Arda Güler için söyledikleri taraftarların tepkisine yol açtı!
16:01 Evine "Uzaklarda aramayın" notu bırakmıştı! O gencin cesedi ormanda, ağaca asılı bulundu
15:58 Elon Musk, yatırım tavsiyesi verdi: Ne dolar ne de altın, ev gibi fiziksel şeylere sahip olmak daha iyidir
15:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Metaverse etkinliğinde açıklamalar yaptı: Önümüzdeki dönemi bir dijital seferberlik dönemi olarak ilan ediyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2022 17:20:21. #1.13#
SON DAKİKA: Burdur'da Nevruz Bayramı kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement