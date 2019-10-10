Burdur'da TAMP toplantısı yapıldı

Burdur'da afetlere karşı yerel imkanların değerlendirildiği Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) koordinasyon toplantısı düzenlendi.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü Salonu'nda yapılan toplantıya Vali Hasan Şıldak, Garnizon Komutan vekili Albay Sedat Göllü, Vali Yardımcısı Ali Nazım Balcıoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Duygulu, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ile ilgili kurumların il ve bölge müdürlüğü temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Hasan Şıldak, Deprem gerçeği başta olmak üzere doğal afetler insanlığın, dünyanın ayrılmaz bir parçası. Doğal afetlere karşı hazırlık yapmak gerekir. Deprem başta olmak üzere bütün tabii afetlere ve yine bölgemizi etkileyebilecek risk durumlarına göre baktığımızda sel ve su baskınları, heyelan, kaya düşmesi gibi afet durumları başta olmak üzere tamamına bir hazırlık yapmak gerekiyor. Görülüyor ki bu hazırlık tabii afet öncesi dönemi kapsayan ama afet vuku bulduktan sonra da alınması gereken tedbirler, kurulması gereken iyi iletişim, koordinasyon sayesinde iyi sonuçlar alınabiliyor. Bu yapılamazsa bir karmaşa, kaos doğuyor dedi.

Türkiye'nin uzun yıllardır terörle mücadele ederek bu alanda tecrübe kazandığını ve bu konuda kendi silahı, mühimmatı, teknik donanımıyla bu mücadeleyi sürdürdüğünü vurgulayan Vali Hasan Şıldak, Afetler konusunda da geliştik ve yeni bir kurum doğdu. Afet ve Acil Durum Başkanlığı, illerde teşkilatlandı. AFAD il müdürlüklerimiz bütün ülke genelinde planlamasını, koordinasyonunu sağladı. İlimizde de 36 personelle çalışmalarını sürdürüyor. Bugün de yapacağımız bu toplantıyla hem koordinasyon kurulu üyelerimiz hem de hizmet grubu başkanlarımızı son çalışmalar ve son durumumuzla ilgili bilgilendirmek, istişare etmek, olası afetlere hazırlık anlamında ilimizdeki durumu halkımızla paylaşmak ve son günlerde gündemde olan bir afet durumunda halk ne yapacak, nerede toplanacak, nerede barınacak, nerede yemek ihtiyacı giderilecek gibi koordinasyon konularını da burada arkadaşlarımız bizlerle paylaşacaklar diye konuştu.

Vali Şıldak'ın konuşmasının ardından AFAD İl Müdürü Yasin Tokgöz, kurul üyelerini TAMP ve plan kapsamında Burdur'da yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.