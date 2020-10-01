Burdur Sağlık Müdürü Aygören'den, "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" açıklaması - Son Dakika

Burdur Sağlık Müdürü Reha Sermed Aygören, "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" dolayısıyla yaptığı açıklamayla kadınlara önerilerde bulundu.

Aygören, yaptığı yazılı açıklamada, meme dokusunda yer alan hücrelerin kontrolsüz çoğalmasıyla meme kanserinin ortaya çıktığını belirtti.

Bu kanser türünün kadınlarda en sık görülen hastalıklardan biri olduğunu aktaran Aygören, dünyada en sık izlenen ilk on kanser arasında meme kanserinin ilk sırada yer aldığına dikkati çekti.

Bir yıl içinde Türkiye'de yaklaşık 18 bin kadına meme kanseri teşhisi konulduğuna vurgulayan Aygören, şunları kaydetti:

"Erken evrelerde tespit edilen meme kanserlerinin tedavilerinde daha başarılı olunuyor. Ülkemizde toplum tabanlı kanser taramalarına tüm illerimizde Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) kurularak başlanmış, akabinde bu tarama programlarına Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) ve Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM) dahil edilmiştir. Sözü edilen merkezlerimizde Avrupa Birliği kalite standartlarına uygun tarama programları ile son teknoloji dijital mamografi cihazlarımız yoluyla halkımıza ücretsiz olarak hizmet verilmektedir. Yine bu merkezlerimizde halk eğitimleri, KKMM (Kendi Kendine Meme Muayenesi Eğitimi) ve ücretsiz broşür dağıtımı da yapılmaktadır. Tüm kanserlerde olduğu gibi sağlıklı beslenme alışkanlıklarının yerleştirilmesi, fiziksel etkinliklerin artırılması, sağlıklı kiloda olma, sigara ve alkol kullanımından uzak durma ile meme kanseri riski azaltılabilmektedir."

Aile hekimine danışılarak sağlıklı kiloda olunup olunmadığının öğrenilebildiğini anlatan Aygören, emzirmenin meme kanserinden koruduğuna dair çok sayıda çalışma bulunduğu için tüm annelerin bebeklerini en az 2 yıl süreyle emzirmesinin önerildiğini ifade etti.

Aygören, 40-69 yaş arası kadınların ayda bir kendi kendine meme muayenesi yapması ve yılda bir kez de doktor muayenesine gitmesi gerektiğini vurguladı.