Burdur Sağlık Müdürü Aygören'den, "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" açıklaması - Son Dakika

Burdur Sağlık Müdürü Aygören'den, "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" açıklaması

Burdur Sağlık Müdürü Reha Sermed Aygören, "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" dolayısıyla yaptığı açıklamayla kadınlara önerilerde bulundu.

Burdur Sağlık Müdürü Aygören'den,

Burdur Sağlık Müdürü Reha Sermed Aygören, "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" dolayısıyla yaptığı açıklamayla kadınlara önerilerde bulundu.

Aygören, yaptığı yazılı açıklamada, meme dokusunda yer alan hücrelerin kontrolsüz çoğalmasıyla meme kanserinin ortaya çıktığını belirtti.

Bu kanser türünün kadınlarda en sık görülen hastalıklardan biri olduğunu aktaran Aygören, dünyada en sık izlenen ilk on kanser arasında meme kanserinin ilk sırada yer aldığına dikkati çekti.

Bir yıl içinde Türkiye'de yaklaşık 18 bin kadına meme kanseri teşhisi konulduğuna vurgulayan Aygören, şunları kaydetti:

"Erken evrelerde tespit edilen meme kanserlerinin tedavilerinde daha başarılı olunuyor. Ülkemizde toplum tabanlı kanser taramalarına tüm illerimizde Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) kurularak başlanmış, akabinde bu tarama programlarına Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) ve Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM) dahil edilmiştir. Sözü edilen merkezlerimizde Avrupa Birliği kalite standartlarına uygun tarama programları ile son teknoloji dijital mamografi cihazlarımız yoluyla halkımıza ücretsiz olarak hizmet verilmektedir. Yine bu merkezlerimizde halk eğitimleri, KKMM (Kendi Kendine Meme Muayenesi Eğitimi) ve ücretsiz broşür dağıtımı da yapılmaktadır. Tüm kanserlerde olduğu gibi sağlıklı beslenme alışkanlıklarının yerleştirilmesi, fiziksel etkinliklerin artırılması, sağlıklı kiloda olma, sigara ve alkol kullanımından uzak durma ile meme kanseri riski azaltılabilmektedir."

Aile hekimine danışılarak sağlıklı kiloda olunup olunmadığının öğrenilebildiğini anlatan Aygören, emzirmenin meme kanserinden koruduğuna dair çok sayıda çalışma bulunduğu için tüm annelerin bebeklerini en az 2 yıl süreyle emzirmesinin önerildiğini ifade etti.

Aygören, 40-69 yaş arası kadınların ayda bir kendi kendine meme muayenesi yapması ve yılda bir kez de doktor muayenesine gitmesi gerektiğini vurguladı.

Meme Kanseri, Türkiye, Kanser, Burdur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 14:45 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Burdur Sağlık Müdürü Aygören'den, 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı' açıklaması - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 1 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 67 can kaybı, 1407 yeni hasta tespit edildi Galatasaray, derbideki meşale olayından dolayı 24 bin TL ceza aldı Son Dakika: Türkiye ve Yunanistan, Doğu Akdeniz gerginliğinde genel ilkelerde ortak anlayışa vardı Meraklı kalabalık canıyla cebelleşen kadını görmek için sosyal mesafeyi hiçe saydı İşgal altındaki Karabağ'da Ermenistan-PKK/YPG iş birliğinin görüntüleri ortaya çıktı MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: CHP'den teklif aldım Çalışandan patronu çılgına çeviren şaka: 2.500 liralık stop lambasını söktü, "İhtiyacım vardı" yazıp 5 lira bıraktı Üçüncü bebeğine hamile olan Chrissy Teigen, düşük yaptı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında İngiltere, Türkiye'yi yeniden karantina listesine aldı Koronavirüs tedbirleri kapsamında İngiltere, Türkiye'yi yeniden karantina listesine aldı         
20:59
Ermeni İHA'sının Azerbaycan ordusu tarafından vurulduğu anlar saniye saniye görüntülendi Ermeni İHA'sının Azerbaycan ordusu tarafından vurulduğu anlar saniye saniye görüntülendi         
20:18
Fransız basınından SİHA'lara büyük övgü: Oyunun kurallarını değiştiriyorlar Fransız basınından SİHA'lara büyük övgü: Oyunun kurallarını değiştiriyorlar         
19:31
İran'da dolar ve euro tarihi rekor kırdı İran'da dolar ve euro tarihi rekor kırdı         
17:53
Türkiye'ye yaptırımın tartışıldığı AB zirvesinde Merkel'den yaptırım freni Türkiye'ye yaptırımın tartışıldığı AB zirvesinde Merkel'den yaptırım freni         
17:36
Akit TV'de Bakan Albayrak'ın döviz kuruyla ilgili sözlerine ağır eleştiri: Giydiğin ceket bile dolarla geliyor Akit TV'de Bakan Albayrak'ın döviz kuruyla ilgili sözlerine ağır eleştiri: Giydiğin ceket bile dolarla geliyor         
16:28
Azerbaycan'ın, Ermenistan top mevzisini vurduğu anda İsrail SİHA'sı görüldü Azerbaycan'ın, Ermenistan top mevzisini vurduğu anda İsrail SİHA'sı görüldü         
15:37
Oyun oynarken göle fazla yaklaşan çoban köpeği, timsaha yem oldu Oyun oynarken göle fazla yaklaşan çoban köpeği, timsaha yem oldu         
15:21
Giyim devi H&M yüzlerce mağazasını kapatacak Giyim devi H&M yüzlerce mağazasını kapatacak         
14:26
Selin Ciğerci, 27 bin TL'ye helikopter kiralayıp tatile çıktı Selin Ciğerci, 27 bin TL'ye helikopter kiralayıp tatile çıktı         
13:43
Cephe hattında ağır kayıplar veren Ermeni ordusundaki panik, kameralara yansıdı Cephe hattında ağır kayıplar veren Ermeni ordusundaki panik, kameralara yansıdı         
13:33
Hastane önünde ölüme terk edilen vatandaş ile ilgili yeni görüntüler: Kalbi atıyor mu? Hastane önünde ölüme terk edilen vatandaş ile ilgili yeni görüntüler: Kalbi atıyor mu?         
13:22
Travestiyi hamama götürüp gusül abdesti aldırdılar! Üstüne bir de yemin ettirdiler Travestiyi hamama götürüp gusül abdesti aldırdılar! Üstüne bir de yemin ettirdiler         
11:59
Mezar taşına yazılanı gören vatandaşlar Mezar taşına yazılanı gören vatandaşlar "Ölmek istemiyorum" diye dua ediyor         
11:40
Yoğun bakımdan çıkan talihsiz kadın, annesi ile kocasının evlendiğini öğrendi Yoğun bakımdan çıkan talihsiz kadın, annesi ile kocasının evlendiğini öğrendi         
10:30
Fahriye Evcen, yeğeniyle fotoğrafını paylaştı! Benzerlikleri görenleri şaşırttı Fahriye Evcen, yeğeniyle fotoğrafını paylaştı! Benzerlikleri görenleri şaşırttı         
07:37
Ermeni askerlerini taşıyan konvoy Türk SİHA'sı ile yerle bir edildi! O anlar kamerada Ermeni askerlerini taşıyan konvoy Türk SİHA'sı ile yerle bir edildi! O anlar kamerada         
02:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2020 21:12:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Burdur Sağlık Müdürü Aygören'den, "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei