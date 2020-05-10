BURDUR Şehit anneleri ve yaşlılara ziyaret - Son Dakika

Şehit anneleri ve yaşlılara ziyaret

BURDUR'un Bucak ilçesinde Anneler Günü dolayısıyla şehit anneleri ve 100 yaş üstü anneler ziyaret edildi.

Bucak Kaymakamlığı tarafından düzenlenen Anneler Günü programında Covid-19 tedbirleri kapsamında üç grup oluşturularak yapılan ev ziyaretlerinde şehit anneleri ve 100 yaşı üstü anneler ziyaret edildi. Program kapsamında Kaymakam Erol Tanrıkulu, Belediye Başkanı Emrullah Ünal, Cumhuriyet Başsavcısı Günşafak Karartı, bazı resmi kurumların daire amirleri ve müdürleri Konak Mahallesi'nde oturan 100 yaşın üzerindeki Mümine Uyarcan, Karayvatlar Mahallesi'ndeki Gülsüm Akıncı'yı evlerinde ziyaret etti.

Heyet, 2001 yılında Konya Ana Jet Üssü'nde görev yaparken, Konya'nın Ermenek ilçesi Daran köyü yakınlarında kullandığı F-5 uçağının düşmesi sonucu şehit olan Türkiye'nin ilk şehit kadın pilotu Ayfer Gök'ün annesi Ümmügülsüm Gök ve şehit Erdal Ergin'in annesi Hatice Ergin'i ziyaret etti.

Bucak Kaymakamı Erol Tanrıkulu ve beraberindekiler daha sonra Cumhuriyet ile yaşıt Fadime Onaran'ı evinde ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı. Kaymakam Erol Tanrıkulu, Fadime Onaran'a Sakarya'da Cennet Anneleri adı altında fidanlık oluşturulduğunu, 100 yaşını dolduran anneler adına fidan diktirildiğini belirterek, Burdur Valisi Hasan Şıldak imzalı sertifikasını ve Bucak'a dikilen fidanların sertifikalarını verdi.