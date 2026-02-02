Burdur Şeker Fabrikası'nda Pancardan Üretim Verileri

2026 kampanya döneminde 631 bin 100 ton pancardan 85 bin 950 ton şeker, 30 bin 250 ton melas, 184 bin ton yaş küspe üretildi.

Burdur Şeker Fabrikası'nda 30 Eylül'de başlayan ve 120 gün süren 2025-2026 kampanya dönemi sona erdi. 71'inci kampanya döneminde işlenen 631 bin 100 ton pancardan 85 bin 950 ton şeker, 30 bin 250 ton melas, 184 bin ton yaş küspe üretildi. 950 personelin görev yaptığı Burdur Şeker Fabrikası'nda 2025 yılında şeker pancarı üretimi için Burdur merkez, Dinar, Elmalı, Gölhisar, Senirkent, Tefenni, Yeşilova olmak üzere 7 ziraat bölge şefliğine bağlı 146 köyde 3 bin 796 çiftçi 105 bin 850 dekar alanda pancar ekimi yaptı. Çiftçilere 2 milyar 11 milyon lira ödendiği belirtildi.