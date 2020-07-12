BURDUR Site sakinlerinden, park alanına inşaat tepkisi - Son Dakika

Site sakinlerinden, park alanına inşaat tepkisi

Burdur'da Armağan İlci Mahallesi'ndeki bir sitede oturan vatandaşlar, daire satın alırken müteahhidin park alanı olarak gösterdiği yere bina inşa edilmesine isyan etti.

Burdur merkez Bahçelievler Mahallesi Cıvlaz Deresi'ndeki 29 dairelik sitenin sakinleri, daireleri satın alırken müteahhidin sitenin önündeki boş alanı kendilerine çocuk park alanı olarak gösterdiğini iddia ederek, Şimdi aynı yere bina yapılıyor, evlerimizin önü kapanacak diyerek tepkilerini dile getirdi.

Site sakinlerinden Emel Yalçın, Biz buradaki daireyi 2014 yılında satın aldık. Daireyi bize satarken bu boşluk için, 'Burada düğün yaparsınız, nişan yaparsınız, kameriye yaparsınız' dediler. Şimdi sitenin bahçesine ev yapıyorlar. Olacak iş mi bu dedi.

Hasibe Cüce ise, Müteahhit burayı başka birisine satmış. Şimdi sitenin bahçesine ev yapılıyor. Arkadaki binanın yolu yok. Yangın çıksa müdahale edilecek durum yok. Bir deprem olsa 'önce öndeki binadakileri kurtaralım, sonra arkadaki binaya geçelim mi' denilecek. Belediye başkanımızın gelip burayı görmesini istiyoruz diye konuştu.

Yaşar Yetkin de, Yetkililere gittik, kimse yardımcı olmadı. 'Yolumuz yok' dedim ama yardımcı olan olmadı diye konuştu.