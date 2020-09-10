BURDUR Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu - Son Dakika

Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

Burdur'da yalnız yaşayan Ali Tokmakcı (52) evinde ölü bulundu.

Burdur'da inşaatlarda çalışan Ali Tokmakcı'dan birkaç gündür haber alamayan arkadaşları ağabeyine ulaştı. Pazar Mahallesi Kanrıcı sokaktaki eve gelen ağabey kapının açılmaması üzerine yan taraftaki dairenin balkonundan içeri girdiğinde, Ali Tokmacı'yı mutfakta yerde yatar vaziyette buldu. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri Tokmakcı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ağabey Şenol Tokmakcı, "Arkadaşları 'Ali'ye ulaşamıyoruz' diye beni aradı. Telefonla aradım kapalıydı. Geldim kapıyı çaldım açılmadı. Ev sahibine söyleyip balkondan evine girdim. Odalara baktım. Mutfakta ölüsünü gördüm. Ondan sonra polise haber verdim" dedi.

Ali Tokmakcı'nın cenazesi savcının incelemesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna konuldu.