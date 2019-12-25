Burhaniye daha güvenli hale gelecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Burhaniye daha güvenli hale gelecek - Son Dakika

Burhaniye daha güvenli hale gelecek

6 saat önce

Burhaniye ilçesinde, yıl içinde yapımına başlanan Kent Güvenlik Yönetim Sisteminin (KGYS) kurulumu devam ederken, sistemin 15 Ocakta hizmete gireceği açıklandı.

Burhaniye daha güvenli hale gelecek, System.String[]

Burhaniye ilçesinde, yıl içinde yapımına başlanan Kent Güvenlik Yönetim Sisteminin (KGYS) kurulumu devam ederken, sistemin 15 Ocakta hizmete gireceği açıklandı. İlçedeki 46 noktada 131 kamera kurulduğunu anlatan Kaymakam Hüseyin Öner, sistemin suçlular için caydırıcı etkisinin olacağını söyledi.


Burhaniye' de Kaymakam Hüseyin Öner ve İlçe Emniyet Müdürünün 3 yıl önce Emniyet Genel Müdürlüğü nezdinde yaptığı girişimler meyvelerini vermeye başladı. İlçe'de Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kurulmasına başlandı. İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Korkmaz'ın da yakından takip ettiği sistemin kurulumunda sona gelinirken, 15 Ocakta hizmete gireceği açıklandı. Sistemin çok yararlı olacağını anlatan Kaymakam Hüseyin Öner, " KGYS sisteminin kurulması için 3 yıldır çalışıyoruz. İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde daha önceden belirlenen 46 noktaya 131 kamera kuruluyor. 2 noktada ise Plaka Tanıma Sistemi (PTS) hizmet verecek. Daha önceden biri Plaka Tanıma Sistemi olan 15 adet aktif kameramız vardı. Yıl içinde kurulmasına başlanan sistem tamamlanmak üzere. Sistem 15 Ocak da hizmete girecek. Sistemin suçlular için caydırıcı olacağına inanıyoruz. Burhaniye daha güvenli hale gelecek" dedi. - BALIKESİR

Emniyet Genel Müdürlüğü, Hüseyin Öner, Burhaniye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 03:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Apartman girişine bırakılan yeni doğmuş bebek koruma altına alındı
Genç patron, iş yerinde başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu Adana ve Kahramanmaraş'ta bazı ilçelerde kar nedeniyle eğitime ara verildi Eşini muayene eden doktor, kızı hakkındaki kötü gerçeği öğrendi

Son Dakika Haberleri
22:20 Gaziantep'te, 'kurtuluş' resepsiyonu - Son Dakika
22:20 Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Adana'da vatandaşlarımızın yaralarını saracağız" - Son Dakika
22:19 Yaralı at, duyarlı vatandaşın çabasıyla kurtarıldı - Son Dakika
22:16 Ahmet Erbaş: "Tanıtım kampanyasında 25 milyon kişiye ulaştık" - Son Dakika
22:16 Orman Bölge Müdürlüğü'nden 10 okula kedi, köpek evleri ve kuş yuvası - Son Dakika
21:33 Genç patron, iş yerinde başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu - Son Dakika
20:42 Adana ve Kahramanmaraş'ta bazı ilçelerde kar nedeniyle eğitime ara verildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 22:26:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Burhaniye daha güvenli hale gelecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]