Burhaniye'de Başkan Deveciler iki ayda bir gazetecilerle bir araya gelecek - Son Dakika
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Burhaniye'de Başkan Deveciler iki ayda bir gazetecilerle bir araya gelecek

6 saat önce

Burhaniye ilçesinde, gazetecilerle yemekte bir araya gelen Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, yerel gazetelere önem verdiklerini bildirirken, iki ayda bir araya geleceklerini söyledi.

Burhaniye'de Başkan Deveciler iki ayda bir gazetecilerle bir araya gelecek, System.String[]

Burhaniye ilçesinde, gazetecilerle yemekte bir araya gelen Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, yerel gazetelere önem verdiklerini bildirirken, iki ayda bir araya geleceklerini söyledi. Ahmet Akın Kültür Merkezinde, Burhaniyeli ve Edremitli gazetecilere öğlen yemeği veren Deveciler, eleştirilere açık olduğunu söyledi.


Burhaniye'de CHP olarak 5 yıl aradan sonra Belediye Başkanlığını kazandıklarını anlatan Başkan Ali Kemal Deveciler, 9 aylık görev süresi içinde tek bir kişinin işine son vermediklerini söyledi. 9 ayda 7 milyon lira borç ödediklerini anlatan Deveciler, "9 aylık görev süremizde hiç kimsenin işine son vermedik. Daha önceki arkadaşlar bunun aksini yaptı. Herkesin demokratik hakkına saygılıyız. Birçok belediye işçi çıkarırken, biz bunu yapmadık. Kimsenin ekmeği ile oynamadık. Bu konuda örnek belediye olduğumuzu düşünüyorum. 9 ayda güzel işler yaptık. Düzenlediğimiz kitap fuarı çok ilgi gördü. İnşallah, daha iyilerini yapacağız. Üniversite ve liselere hazırlık kursları başlattık. Bu kurslarda tek maaşlı aile çocuklarından 100 lira alırken, 60 öğrenciye de ücretsiz ders veriyoruz. Hayvan barınağını bir hayırseverin yardımı ile yeniliyoruz. 4 adet kreş projemizi gerçekleştireceğiz. Kadın Danışma Merkezi kuruyoruz. Demokrasi parkını açtık. Pelitköy sahilinde düzenlemeler yapıyoruz. Burhaniye'mizi cazibe merkezi yapmak için çalışıyoruz. Bunun için Ören'de çarşı projesinin ihalesini yaptık. İnşallah, çarşımız 15 Mayıs'ta hizmete girecek. Ali Çetinkaya Caddesini araç trafiğine kapatacağız. Adyar girişinde 28 bin metrekarelik alanda AVM yapacağız. Bunun için çalışmalara başladık. İlçemizden geçen Çanakkale- İzmir karayolunun kenarlarını ticari alan haline getirdik. Amfi Tiyatroyu da kiraladık. Ora da çok sayıda etkinlik yapılacak. Her akşam 150 aileye 3 kap sıcak yemek dağıtıyoruz. Evde bakım hizmeti ve cenaze hizmetlerini aksatmadan yapıyoruz. Maaşları ve sigortaları ödüyoruz. Kapımız herkese açıktır. Özellikle gazetecilere kapımız her zaman açıktır. Yemeğimize katılan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. Başkan Deveciler, gazetecilerin sorularını da yanıtladı. - BALIKESİR

Cumhuriyet Halk Partisi, Ali Kemal Deveciler, Ahmet Akın, Burhaniye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 03:44 Kaynak: İHA
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