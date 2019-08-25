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Burhaniye'de Bilecen'in Eserleri Beğenildi

52 dakika önce

Burhaniye ilçesinde, Bağ-kur emeklisi Hüseyin Bilecen'in deniz kabuklarından yaptığı ayna ve fotoğraf çerçeveleri beğenildi.

Burhaniye'de Bilecen'in Eserleri Beğenildi, System.String[]

Burhaniye ilçesinde, Bağ-kur emeklisi Hüseyin Bilecen'in deniz kabuklarından yaptığı ayna ve fotoğraf çerçeveleri beğenildi. Bilecen'in, kış boyu Ören sahilinden topladığı deniz kabuklarıyla süslediği çerçeveleri Ören de görücüye çıktı.


Burhaniye'de, esnaflıktan sonra emekliye ayrılan 2 çocuk babası 64 yaşındaki Hüseyin Bilecen, boş zamanlarında deniz kabuklarıyla ayna ve fotoğraf çerçeveleri yaptı. Evini atölye haline getiren Bilecen, işini severek yaptığını söyledi. Ören meydanındaki stantta sergilediği ürünlerin ilgi gördüğünü anlatan Bilecen,"7 yıldan bu yana bu tür işleri yapıyorum. Kış boyu ürettiğim ürünleri burada satışa sundum. Tanesini 20 lira ile 100 lira arasında sattığım ürünler ilgi gördü. İşimi severek yapıyorum. Sağlığım elverdiğince üretmeye devam edeceğim" dedi. - BALIKESİR

Burhaniye, Ören, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 02:43 Kaynak: İHA
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