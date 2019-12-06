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Burhaniye'de hafta sonu deve güreşi var

6 saat önce

Burhaniye Belediyesi ve Pelitköy Deveciler Derneği tarafından tertip edilen Deve Güreşleri 8 Aralık'ta Pelitköy Arenasında yapılacak.

Burhaniye'de hafta sonu deve güreşi var, System.String[]

Burhaniye Belediyesi ve Pelitköy Deveciler Derneği tarafından tertip edilen Deve Güreşleri 8 Aralık'ta Pelitköy Arenasında yapılacak. 2019 sezonunun ilk deve güreşleri 8 Aralık'ta Pelitköy arenada yapılacağını anlatan Başkan Deveciler, meraklıları Pelitköy'e beklediklerini söyledi.


Geleneksel olarak her sene yapılan ve bu yıl 22'incisi tertip edilen Pelitköy Deve Güreşleri, Burhaniye Belediyesi ve Pelitköy Deveciler Derneğinin iş birliğiyle yapılacak. Bu seneki güreşler Merhum Salih Karaman adına düzenlenecek. Burhaniye, Edremit, Ayvalık, Havran gibi ilçelerin yanı sıra diğer illerden de develerin katılacağı güreşler de yaklaşık 120 deve arenaya çıkacak. Bu sezon körfezin ilk deve güreşlerine hazırlandığını ifade eden Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "Yaklaşık 120 deve burada güreşe katılacak. Burhaniye'ye yakışır vaziyette bir festival havasında güreşler yapılacak. Binlerce kişinin bu güreşleri beklediğini biliyorum. Devecilik kültürünü ve deve güreşlerini daha da katılımcı hale getirmek adına biz yerel yönetim olarak organizasyonun destekçisiyiz. Çünkü, burada bir gün sürecek olan güreşler için yaklaşık 4-5 ay öncesinden hazırlıklar yapılmaya başlanıyor. Devecilerimize ve güreş severlerimize güzel bir güreş günü diliyorum" dedi. - BALIKESİR

Burhaniye Belediyesi, Burhaniye, Pelitköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 02:09 Kaynak: İHA
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