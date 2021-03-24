Burhaniye'de İlçe Hıfzıssıhha Kurulu toplandı - Son Dakika

Burhaniye ilçesinde, Kaymakam İlyas Memiş'in başkanlığında, koronavirüsle mücadelede alınan tedbirlerin kapsamlı olarak değerlendirildiği ilçe hıfzıssıhha kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, son dönemdeki il ve ilçe hıfzıssıhha kurul kararlarının değerlendirmesi yapılırken, koronavirüs salgınıyla mücadelede alınan tedbirler gözden geçirilmiş ve yapılması gereken çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıda, koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski azaltmak ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutulması ve uygulamalarda herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi için alınan kararların tüm kurumlar tarafından takip edilmesi hususları görüşüldü. Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, İlçe Emniyet Müdürü Yasin Dikmetaş, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alim Burak Çelik, Belediye Başkan Yardımcısı Tamer Midilli, İlçe Yazı İşleri Müdürü Abdurrahim Yardım, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İzzettin Zengin, İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürü Muhsin Pala, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Faruk Kendigelen, İlçe Müftüsü Mustafa Ali Işık, Belediye Zabıta Müdür V. Şerafettin Cücü, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hasan Bayram, Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Şükrü Softa katıldı. - BALIKESİR