Burhaniye\'de Tek Taraflı Kaza: Sürücü Yaralandı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında araç sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Burhaniye ilçesi Öğretmenler Mahallesi İzmir Asfaltı Üstü Caddesi üzerinde meydana geldi. Tek taraflı, maddi hasarlı ve yaralanmalı trafik kazası ihbarı üzerine ekipler tedbir amaçlı olarak olay yerine sevk edildi. Kazaya karışan araç sürücüsü A.K., kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, 112 Acil Sağlık ekiplerince tedbir amaçlı olarak hastaneye sevk edildi.

Ekiplerce olay yerinde gerekli güvenlik önlemleri alınmasının ardından istasyona dönüş yapıldı. - BALIKESİR